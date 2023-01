Tabaco, marihuana y coca

Cuando Colón llega a América no solamente descubrió un continente, sino hombres que vivían desnudos, de costumbres extravagantes, y una flora y fauna fantásticas. De la flora, el tabaco fue el que causó más impresión. Los naturales encendían arrolladas sus aromosas hojas y expelian por boca y nariz el humo, con placer y exquisitez. Los españoles quisieron ensayar aquel extraño rito de tragarse el humo y expulsarlo como los dragones. El mundo enloqueció con el aroma de aquella diabólica planta, el tabaco. Los conquistadores lo llevaron a Europa y su uso se extiendió rápidamente, y obligó a las autoridades a prohibirlo por considerar que era un rito pagano. Sin embargo, viendo que las utilidades de la hoja eran de tal magnitud, autorizaron su uso y sembraron más en América, con un impuesto que pasó a las arcas de reino español, para suplir las necesidades de la guerra y de la voracidad de la creciente burocracia. En los siglos XVlll y XlX se establecieron los Estancos. No aquí a la sabida Revolución Comunera, que tuvo su origen en los impuestos al tabaco. Con el tiempo, debido a graves hechos de corrupción, se estableció una estampilla por la elaboracion y venta. Fue tal la fiebre de sembrar que el precio bajó al piso y la rentabilidad fue nula. En Santander, se siguió sembrando por muchas razones: una, la tierras lo único que daban era “rabia”, como en Zapatoca.

¿Por qué traigo a cuento el tema del tabaco, la marihuana y la coca? Esas tres “hierbas” nos han causado dolor y lágrimas y no se aprende. Con el agravante de la quiebra del orden jurídico y económico del país.

No soy Petrista, y tengo reservas sobre muchas de sus propuestas. Pero lo dicho por él en su discurso en la ONU, tiene la razón que acompaña a los disparatados: ¿por qué Colombia tiene que asumir los costos económicos y la muerte de un problema mundial como lo son las drogas? Petro lo planteó, y del planteamiento puede pasar a la acción como se pasó con el tabaco, para quebrarle el espinazo al “dinosaurio”, y se autorice la siembra total. Así puede suceder con la marihuana y la coca, que se siembre tanta que su precio deje de tener interés económico. Que sean los demás países que cuiden sus fronteras y no Colombia. Con los “gringos”, Petro no peleará. Supero el tema de las ideologías. Biden, le acaba de nombrar embajadora a Jean Elizabet Manes, muy toreada, viene de Siria y El Salvador, “aquí les irá bien, si aprenden que en las naves las velas van en dirección del viento”. Petro sabe ir en la dirección de los vientos.