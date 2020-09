Acepté la invitación de un amigo. Conocer un pueblo a donde iba cada vez que se sentía agotado por el ruido de los carros, de los gritos de los vendedores de la calle. De toparse con personas y cruzar palabras que eran las mismas, saludos afectuosos a quienes, quizás no existían ya. De las vanidades, de aparentar saber lo que no se sabe. De libros, de películas y guardar silencio de estatua, aparentar con aire de erudito, que no se toca el tema por considerarlo viejo y amarillento periódico de ayer. Sobresaltarse con el timbre del teléfono, llamada que concluye con la promesa de devolverla. Del grito y la mentira de los noticieros, de la televisión empalagosa anunciando la próxima novela sobre la mafia y sus héroes en donde pareciere no existen personas honorables. De la mesera del café que cantonea su trasero como certificado de buena conducta, ese aroma de perfume barato y su cara irrepetible. Acepté ir a ese lugar del que alguien dijo: “...al campo, lugar donde los pollos se pasean desnudos”. Lo primero que hicimos como lo hacen los que llegan a un lugar a donde nunca han ido, fue ir a donde todos van. A una inmensa caverna, que nos conduciría a las entrañas del infierno. Mi amigo, quien no soporta la oscuridad y abomina la posibilidad de encontrarse con murciélagos, tarántulas y otros bichos, se sentó a la boca de la cueva. Los que entraban lo saludaban sorprendidos. ¿Cancerbero del infierno? Avanzamos en algarabía comentando lo desconocido que nos sorprendería adentro. Murciélagos hemofágos, peces ciegos en aguas misteriosas, tarántulas de múltiples ojos. Un fantasma. Alguien vio a la monja que hace años se despeñó por una grieta en la oquedad. La caravana de caminantes se fue desgranando a medida que el camino se dificultaba. La oscuridad la rompía atrás la luz de un celular y una voz que decía “coño, vale”, por lo que deduje era de un español, hasta que de improviso se apagó. Fue como si se hubiesen cerrado para siempre todas las puertas. Oscuridad total. Ni escuché sus pasos alejarse, entendí que no escuchar es no ver. Quise regresar y me di con el filo de una estalactita en la frente en la que con seguridad tendría una herida. Toqué con mis manos las paredes de la cueva, no sabía si regresaba o avanzaba. Sentado esperé que hubiese de pronto unos instantes de luz, que alguien apareciera a mi encuentro. Oí conversaciones en voz baja. No. Ni siquiera el sonido del aire, imposible que a esa profundidad se pudiese oír algo ajeno al silencio. Mi amigo a la puerta de este infierno se palmotearía la cara aplastando los mosquitos. ¿Ya salieron todos?, preguntaría. Todos. No queda nadie. Y con un candado cerrarían la reja de la entrada.