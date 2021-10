Es la advertencia de Horacio José Serpa Moncada (con todos los nombres y apellidos para que no nos confundamos) en un artículo con el que sorprende al país. El hijo de Serpa había pasado inadvertido en la política, diría que... desaparecido. Muchos de los hijos de políticos se rebelan a continuar con el legado, aunque es un “buen negocio”. En mi cercanía con Serpa (en alguna época), nunca me fijé en el muchachito, ni supe si era un travieso o un consentido. O era de aquellos que preferían la muerte a volver a la infancia. Que despistado estaba yo. Horacio José Serpa Moncada estaba esperando que la última “margarita” de la tumba de su padre se marchitara. Todo en la vida es olvido. Olvido y nada más. Sin el miedo de desobedecer al padre, y superado “el maldito Edipo” con el que todos nacimos signados, Horacio José Serpa Moncada se rebela y dice lo que le viene en gana por primera vez en su vida. Y lo dice de manera inteligente, dando un llamado soberano, como solo se oye en la campana mayor del templo de San Joaquín en Zapatoca. Dice que la manguala “socialista” de Santos, Petro y otras narcoterroristas, Farc, Cepeda el sucio, Yidis secuestradora, Montealegre, el Jinete de los Carteles de la Toga, todo esto unido a una, no han podido enjaular al tigre Uribe. Y advierte al final del cuento... “y la fuerza del tigre se verá sin duda en la próxima jornada electoral. Ya lo verán”.

De este escrito de Horacio José Serpa Moncada surge un nuevo capítulo de la vida política colombiana. Eran las palabras que Uribe esperaba. Las del Liberalismo que quedó huérfano desde la muerte de Gabriel Turbay y que ha caminado dando tumbos. Vergüenza de vergüenzas el departamento de Santander. La corrupción, llave de todas las cerraduras, parece que se hubiese inventado aquí.

Es la oportunidad de una alianza liberal y también con los sectores de esa gran causa conservadora sin rumbo definido. O de los sin partido que solamente quieren el trabajo y la paz para los colombianos.

¿A María Fernanda Cabal qué le falta? Yo diría que nada o casi nada. Es inteligente, preparada, valiente, es mujer. ¿Qué los tiempos han cambiado y la comunicación es virtual y en recintos cerrados, y que la fuerza está en “ las mayorías silenciosas” que no participan en reuniones tumultuosas? Se vaticinaba la desaparición del libro y hoy se editan más libros que nunca. Igualmente, la palabra dicha en la plaza, jamás desaparecerá. Háblele a las “grasitas”, como Evita Perón, de lo que hay que echarle a la olla de todos los días.