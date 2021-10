Este es un cuento viejo. Una pareja decide separarse y convocan a sus hijos a una reunión para saber con quién se va cada uno de ellos. Pedrito, ahora que nos estamos separando con su mamá ¿Usted con quien se va? Yo me voy con mi mamá. ¿Luisito usted con quién se va? Yo me voy con mi mamá. ¿Glorita, con quién se va? Yo me voy con mi mamá. Bueno, dijo el marido, ya que todos se van con su mamá, yo también me voy con su mamá.

Este país, en proceso de separación y odio, necesita una mujer que lo dirija, guíe y reconcilie. ¿Se necesita una mujer? La mujer por su naturaleza está hecha para unir, para ligar, para proteger, para sanar, para amar. Comparemos este país descuadernado, con un hogar sin mujer. Es un hogar desaliñado, sin calor humano, sin la ternura propia de la madre protectora. La Nación colombiana está sucia, sin barrer, hace muchos años desordenada, le falta el toque femenino, el detalle glamuroso es de la mujer. De una rosa en el jarrón de la mesa de centro, de esa casa desde donde se reparte el pan de cada día con el amor de madre y la equidad que la mujer tiene para los hijos en las necesidades, cuidando de que a nadie le falte. Por eso votaría en las próximas elecciones para presidente por una mujer, por la Cabal. Preparada, valerosa, constante en la lucha por la justicia, nunca ha perdido el hilo de la palabra. Ninguna mujer ha llegado tan lejos como ella, de gran corazón con los necesitados, pulcra en el manejo de la cosa pública. Dura frente a la injusticia, tierna y amorosa con los signados por la fatalidad. Esa es la mamá que necesita este país.

No he podido descubrir por qué en Colombia se ha mantenido a las mujeres alejadas del poder. Podrían decir que la alcaldía de Bogotá regida por una mujer ha sido desafortunada. Es cierto. Pero para Bogotá se quiso encontrar también una “mamá” y se encontró, que era “minitesticulada y con una sombra de barba”, con todos los defectos. Claudia López aparece en la mayoría de sus decisiones como una contradictoria sacerdotisa sin principios sólidos, alborotadora de tenderete de plaza de mercado.

Estamos buscando una Angela Merkel, con esas características para que salve a Colombia. La Merkel salvó a Alemania en momentos difíciles en los que Alemania parecía caer otra vez en manos de los demagogos socialistas, que habían llevado a los desastres y las guerras. Ojalá se logre en primera vuelta sin alianzas ni “parches” de última hora.