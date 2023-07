El pago del nuevo programa Renta Ciudadana está ocasionando filas larguísimas de beneficiarios reclamando sus subsidios en las sucursales del Banco Agrario. El fenómeno ha generado críticas nuevas y viejas a los programas de transferencias económicas condicionadas, por lo que vale la pena recordar sus objetivos y revisar la evidencia.

Los programas al estilo de Renta Ciudadana, que reedita lo que se conocía como Familias en Acción, se han utilizado en muchísimos países del mundo con el objetivo de reducir la pobreza intergeneracional y fomentar la educación y la salud de niños y niñas que crecen en entornos pobres y vulnerables. El subsidio no busca acabar la pobreza o la desigualdad, sino que pretende que los menores se eduquen y tengan cuidados de salud adecuados, con el fin de que tengan más chances de salir de la pobreza.

Por eso no tienen lugar las críticas de siempre que señalan a estos programas de subsidios como promotores de la pereza o de tener más hijos. Primero, porque el objetivo de la política es garantizar a los menores unos mínimos de educación, salud y nutrición, y con esos raseros los programas han sido exitosos según rigurosas evaluaciones. Segundo, porque sencillamente no es cierto que las personas decidan ampliar su familia para recibir 60 o 100 mil pesos mensuales. Ni es lógico, y ha sido ya desmentido por las mismas evaluaciones mencionadas.

Además, si en algo de hecho se ha destacado Colombia, es en la tacañería de su programa de transferencias. Como revela el más reciente estudio de Merike Blofield, Jenny Pribble y Cecilia Giamburo titulado “The Politics of Social Protection during Times of Crisis”, Colombia ha sido un país mediocre en la cobertura y estrecho con el monto de las transferencias, comparado con sus pares latinoamericanos. Antes del Covid-19, en Colombia alrededor del 25% de los hogares con niños, niñas y adolescentes recibía un subsidio, mientras que en Chile la cobertura era del 30%, en Argentina del 35%, en Uruguay y Brasil del 45% y Bolivia el 50%. Esto a pesar de que en el país la pobreza entre los menores de edad sobrepasa el 50%. En otras palabras, el programa tiene para dónde crecer.

Aun peor resulta Colombia en la comparación del monto del subsidio, que en 2022 era en promedio $100.000 mensuales por familia beneficiaria. Según las autoras, durante el Covid, Colombia fue el tercer país más tacaño. En promedio, el monto de la transferencia colombiana es un 20% de la línea de pobreza extrema, mientras que el monto en Brasil o Chile fue del 100%.

En ese sentido, la prioridad del gobierno debe estar en ampliar la cobertura y el monto de la transferencia. Renta Ciudadana acertadamente aumentó para algunos beneficiarios el monto del subsidio, llegando al 100% de la línea de pobreza extrema para los más pequeños y más pobres, pero los que están en edad escolar siguen recibiendo subsidios magros. El programa nuevo también apuesta a ampliar la cobertura, pasando de 2 a 3 millones de hogares. Esta debe ser la prioridad, en vez de desgastarse en apuestas secundarias sobre quién –si un privado o un público- debe estar a cargo de la distribución del subsidio.