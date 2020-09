Justicia sin sesgo político

Sorpresa y admiración causaron las explicaciones de la señora Carmenza López para no ceder a la solicitud de un abrazo de reconciliación sugerido por la exguerrillera Griselda Lobo en una ceremonia de la Comisión de la Verdad.

Con una actitud muy digna, doña Carmenza le pide explicaciones del porqué en 2009 el frente 59 de las FARC asesinó a su esposo y a otros dos ediles de la localidad de Sumapaz, sin mediar razón alguna, y se queja de la revictimización que ha pasado por la Comisión de la Verdad y la justicia transicional.

Igualmente impactantes son las voces que han levantado otras víctimas, como son todos aquellos exguerrilleros que siendo niños y niñas menores de 12 años fueron secuestrados, y arrebatados a sus familias para convertirlos en asesinos adoctrinados al servicio de una causa absurda. No hay algo más horrendo que este crimen de secuestro infantil. No tiene explicación el quitarle la etapa más linda de la vida a un ser humano para convertirlo en asesino. No es aceptable el violar y hacer de las niñas un objeto sexual para el placer de los comandantes, bajo amenaza de ser asesinadas si no se prestan a esos vejámenes, y adicionalmente obligarlas a abortar. Estos hechos dejaron a estos niños indefensos sin opción de vida.

En Colombia solo se condena a los paramilitares, que habiendo cometido las mismas barbaridades, sí fueron juzgados y encarcelados, y se les aplicó todo el peso de la ley, exigiéndoles como debe ser que cuenten la verdad. No se entiende cómo no hay justicia para las atrocidades cometidas por los exguerrilleros, que no han entregado lo que se comprometieron en dinero, no han reconocido sus actos, sus violaciones y asesinatos, y en general no han reconocido ni se les ha visto el arrepentimiento por todo el daño al país. Hoy, están orondos en el Congreso y la comunidad, apoyados por un sistema de justicia sesgado, que ha sido tomado por la izquierda radical de este país.

Para conseguir la paz real no es solo firmar un acuerdo sino tener un acto de reconocimiento de los hechos, que la Comisión de la Verdad haga su papel sin sesgos políticos y que la JEP sea un tribunal de justicia y no de impunidad, para evitar casos lamentables como el de Santrich, a quien hoy vemos de nuevo alzado en armas repitiendo las mismas barbaridades que antes.

Este país nunca tendrá paz si no tenemos una justicia equilibrada y justa que se aplique igual a todos los delincuentes sin ningún sesgo político. Nunca habrá paz si no se dejan los odios entre bandos e ideologías. La paz solo llegará cuando se entienda que lo más importante es construir país trabajando por los más pobres para cerrar la brecha de desigualdad y buscar el bien común.