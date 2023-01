El 2023 será el año de la “policrisis” mundial, al menos sobre ese panorama fue que avanzó el Foro Económico Mundial, también conocido como Foro Mundial de Davos, que reunió durante cinco días a más de 2.700 líderes, entre políticos, empresarios e intelectuales de 130 países.

El peso creciente de la inflación, que se considera el principal problema económico y social en el corto plazo, sumado a otros factores como el cambio climático, la crisis de materias primas, la polarización política y social, y las tensiones geopolíticas, harán que el planeta entero deba superar varios retos.

En América Latina el impacto en la economía será evidente. El Banco Mundial proyecta que este año la economía de la región crecerá solo un 1,3 %, menos de la mitad del crecimiento registrado en 2022. Igualmente ha habido un deterioro en la tasa de pobreza, que pasó del 28 % en 2014 al 32 % en la actualidad.

La respuesta para esta situación, de acuerdo con lo expuesto en Davos por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Manuel Salazar-Xirinachs, es centrar las políticas en la reactivación de los mercados de trabajo, limitar las subidas del coste de la vida, mejorar la recaudación de impuestos, proteger a los grupos vulnerables, e invertir en políticas sociales bien diseñadas y en sanidad universal.

Colombia tiene un gran desafío, más si se tiene en cuenta que es el país en el que más se deteriora el optimismo frente a la economía. Así lo reveló la consultora Edelman, que presentó su informe anual de confianza en el Foro Mundial de Davos. En el análisis, titulado ‘Navegando en un mundo polarizado’, se evidenció que en 24 de los 28 países encuestados, la población cree que la calidad de vida de sus familias empeorará durante los próximos cinco años.

Esta realidad hace que más ciudadanos se sientan desprotegidos y tengan temor sobre lo que viene. Está en manos del Gobierno trabajar en estrategias que permitan a la comunidad encontrar esa tranquilidad de cara al futuro.

Aunque la situación no pinta nada fácil para Colombia, Latinoamérica y el mundo, el Foro Económico Mundial terminó ayer con un llamado de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para no caer en la desesperanza sino por el contrario buscar soluciones: “(el panorama económico de 2023) Es menos malo de lo que temíamos hace un par de meses, pero menos malo todavía no significa bueno”.