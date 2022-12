Ante la reacción generada por el nombramiento del gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), como presidente de su junta directiva, quiero manifestarme sobre este tema. El pasado 28 de octubre se presentó la renuncia inesperada del gerente y representante legal del AMB, en un momento en el que el cargo del primer suplente se encontraba vacante.

Una vez conocida la dimisión, la junta directiva inició el proceso de selección de su reemplazo, con la participación de todos sus miembros principales, quienes en sesión permanente se reunieron en más de siete oportunidades para darle celeridad al proceso, pero manteniendo siempre la rigurosidad. Este nombramiento es por un periodo de transición de un año, que corresponde al tiempo restante del periodo de la actual Administración Municipal.

Acatando las normas del Gobierno Corporativo diseñadas con el apoyo del Banco Mundial, para garantizar la transparencia, el alcalde Juan Carlos Cárdenas no participó en el proceso de selección.

Por la coyuntura actual de la empresa se definió que la persona que ocupara el cargo debería cumplir requisitos como: ser de profesión ingeniero civil, con experiencia en obras civiles relacionadas a acueductos (esto debido a que tenemos un atraso en la ejecución del plan de inversión de las obras POIR), que tuviera un vasto conocimiento técnico en el manejo operativo y experiencia gerencial probada en acueductos. Estos requisitos se consideraron necesarios y convenientes, debido a que en tiempos de turbulencia interna y externa, acortar la curva de aprendizaje es muy importante en este periodo de transición.

El AMB se encuentra, como muchas empresas, en una situación difícil para enfrentar el futuro. Por un lado, está el incremento salarial que seguramente rondará por un 15% y por el otro la presión que genera la alta carga prestacional de más del 250%, por todas las conquistas sindicales a través de la historia.

Adicionalmente la compañía presenta dificultades por la contratación, mucho tiempo atrás, de obras con falta de rigurosidad en los diseños y la planeación. Por si fuera poco, se han descubierto situaciones de conflictos de interés y falta de trasparencia, las cuales hemos denunciado a los entes de control. Esta situación nos impone una agenda apretada, que debe ser muy eficiente.

Por unanimidad se escogió al ingeniero Alejandro Estrada como nuevo gerente, quien cumple con los requisitos previamente descritos. A algunas personas no les ha caído bien este nombramiento porque no es santandereano o egresado de la UIS. Incluso hay quienes acuden a falsos argumentos como que quebró a Aguas de Manizales, basados en artículos de prensa de esa región en los que se refieren a un proceso posterior a la renuncia del ingeniero Estrada. Quiero resaltar que la elección se efectuó pensando en lo mejor para la empresa y no para congraciarnos con ningún grupo de interés.