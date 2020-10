Todos los días sale una noticia que nos sorprende y cada una de ellas tapa la anterior. El escándalo más reciente en nuestra región estuvo relacionado con el Programa de Alimentación Escolar-PAE. No es concebible que un proveedor haya utilizado en el 2018 carne de burros y caballos viejos y enfermos para alimentar a nuestros niños, sometiéndolos a un gran riesgo de enfermar.

El PAE busca mejorar la nutrición de los niños de escasos recursos. El manejo de estos contratos ha sido el objetivo permanente de los ladrones que buscan timar al país a toda costa. Ya vivimos la misma situación en el gobierno de Didier Tavera, en el que altos funcionarios de la Secretaría de Educación terminaron judicializados y condenados por el uso que le dieron a estos recursos.

Ahora aparece este nuevo hecho, esta vez ocurrido durante la Alcaldía de Rodolfo Hernández. No fue suficiente la realización de un proceso de contratación con la participación de un número grande de proponentes, que aparentemente blindaba a los niños para recibir alimentación de calidad; tampoco que se hubiera efectuado una interventoría a cargo de la UIS, la cual aparentemente fue exclusivamente documental, y que no se percató según informaciones, que los documentos allegados eran falsificados.

La corrupción en nuestro país cada día es mayor y ha llegado muy lejos. Tenemos un problema de ética muy complejo, donde la voracidad y ambición desmedida de las personas arrasan el bien común. La prioridad del Estado y la sociedad de nutrir a sus niños es aprovechada por bandidos para lucrarse sin importar las consecuencias.

No es menos grave para nuestro país que los ex guerrilleros que tanto daño nos han causado por casi 60 años, funjan hoy como padres de la patria y líderes políticos producto de la firma de un proceso de paz. No es admisible que nos den lecciones de buena conducta, así como tampoco que lo hagan algunos de sus colegas parlamentarios de diferentes corrientes políticas cuyo objetivo es lucrarse y privilegiar sus intereses particulares.

Los colombianos no toleramos más corrupción e infamias de los de derecha, izquierda y centro que han manejado este país. Ya es hora de decir basta. Es hora que nos despertemos y se cree un movimiento sin odios, que no esté en ninguna orilla, que no esté vinculado a grupos financieros, que su principal carta de presentación sea la transparencia y la búsqueda del bien común, donde los negociados y negocios particulares sean incompatibles con el ejercicio político. Debemos marginar a los psicópatas políticos que quieren desestabilizar nuestro país y pasar a disponer de líderes que exclusivamente piensen en cómo sacar a Colombia de esta lamentable situación en la que nos encontramos. Si Corea, los Balcanes o la Europa de la posguerra pudieron, ¿por qué nosotros no?