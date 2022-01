Ciberseguridad en redes sociales

Hace unos días pregunté en mi cuenta de Twitter (@Solano) si cada uno sabía cómo tener seguras sus redes sociales. El 79% me respondió que no y eso me puso a pensar que muchos estamos muy expuestos a las ciberamenazas que por supuesto desbordan las redes sociales pero en un país en el que se conectan tanto a estas plataformas, el riesgo es masivo.

A través de las redes sociales pueden llegar muchos riesgos si no las sabemos manejar adecuadamente. Uno de ellos, muy frecuente, es cuando abrimos enlaces de fuentes o remitentes desconocidos a través de los cuales nos pueden inducir a sitios falsos para robarnos información o inocular programas para secuestrar la información almacenada en nuestros dispositivos.

Una encuesta de Kaspersky mostró que cuando se les preguntó a los usuarios sobre los significados de los términos malware, phishing y ransomware, el 77% de los colombianos dijo que conocen los virus, pero el 47% y el 71%, respectivamente, no saben qué son los mensajes maliciosos ni los programas que bloquean o cifran datos y exigen un rescate de sus víctimas.

Durante el Foro de Pensamiento Estratégico de la Seguridad Integral que se llevó a cabo en noviembre en Bogotá se recordó que los ataques cibernéticos aumentaron 30% durante el primer semestre de 2021 según la Fiscalía General de la Nación. El reporte arrojó que Bogotá tiene la mayor afectación con 8.355 casos. Le sigue Medellín, con 1.664 casos.

Ojo: En muchos de los casos, la primera responsabilidad es de nosotros como usuarios que somos descuidados y no leemos las políticas de seguridad de las plataformas, pero las aceptamos.

Por todas estas razones no olvide: Aceptar amistades solo de personas que conozca realmente, no publicar datos personales de manera pública como documentos de identificación, fachadas de la casa, placas de los vehículos; instalar aplicaciones solo de fuentes oficiales; evitar hacer clic en enlaces enviados por fuentes; utilizar contraseñas sólidas y únicas e instalar siempre las

actualizaciones.

No se trata de aislarnos como ermitaños del mundo digital, sino de tener las precauciones debidas y usar las tecnologías con responsabilidad. ¡Feliz año ciberseguro!