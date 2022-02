Colegios en la nueva realidad

Sospecho que algunos maestros y propietarios de colegios se molestarán, pero también sé que otros muchos se cuestionarán y, finalmente, otros sabrán que ya dieron esos pasos.

El colegio, con algunas excepciones, ha sido en nuestro medio, una institución social monolítica. El cambio es un asunto incómodo y muchas veces percibido como innecesario. Cuando la tradición es el valor fundamental, la flexibilidad conceptual no es una virtud, sino una escabrosa subversión. Pero quizás el cambio es lo que necesita incorporarse para convertirse en una institución realmente relevante.

Los colegios requieren incorporar asignaturas más relevantes para los desafíos del siglo XXI. Me temo que hay algunos colegios que, como en el estribillo de esa canción infantil del arroz con leche, sigan formando “señoritas (y señoritos) de la capital” que se quieran casar, que sepan coser y que sepan bordar... Hoy niños y niñas se interesan en aprender nuevas competencias que les signifiquen mejores oportunidades. Quizás sus sueños no sean montar solo una panadería sino una Fintech... La formación en programación, por ejemplo, será como un nuevo idioma parecido al inglés, ya quieren aprender a hacer líneas de código. De acuerdo con estudios de Unesco, el 75% de profesiones del futuro estará relacionado con áreas de tecnología y 68% de niños y niñas en etapa escolar desempeñará trabajos que hoy en día no existen.

Por otra parte, tecnologías como blockchain, impresión 3D, diseño de aplicaciones y robótica serán fundamentales. La clase de arte tendrá que pensar en tecnologías como NFT.

¿Nuestros colegios tienen asignaturas dedicadas al emprendimiento? Cuando nuestros colegios sólo forman con la mentalidad de maquilar empleados, no se genera valor desde la educación. Necesitamos más niños y niñas formadas en crear empresa y también en hacer innovación social. Necesitamos seguir haciendo ferias de la ciencia, pero también del emprendimiento y de proyectos de solidaridad con la comunidad ¿Se imaginan a nuestros niños pensando en cómo mejorar las condiciones de su entorno social gracias a sus emprendimientos?

Si más de nuestros colegios avanzan en esas prácticas, y añaden una profunda reflexión ética, el día de mañana tendremos mejores ciudadanos y mejores dirigentes.