Consejos básicos para uso de redes sociales

Las redes sociales son un instrumento que bien usado pueden servir mucho para las organizaciones. Esta semana me invitó Fenalco Sur de Santander para que en una ‘Consultatón’ resolviera inquietudes de los empresarios sobre cómo usar herramientas del marketing digital. Lo que más salió a relucir fueron las redes sociales.

He aquí algunas recomendaciones para los empresarios que se preguntan cómo usarlas mejor, y más en un momento como el que vivimos:

Si va a estar en las redes sociales, tenga una presencia activa. “El que tenga tienda que la atienda”. Comprenda que las redes sociales son un espacio para la conversación, no se quede únicamente con el discurso de venta. Busque ser útil a partir de contenidos que sirvan a sus clientes. Si es una ferretería, por ejemplo, no se quede únicamente vendiendo baldosas; publique tutoriales para enseñar a enchapar.

En los medios sociales, no puede responder tarde. “Su competencia está a un clic de distancia” y el consumidor elegirá al que le conteste más rápido y mejor. Asegúrese también de que si ofrece un producto, esté disponible o hágale saber al potencial comprador previamente las condiciones. En otras palabras, conecte la ‘vitrina’ con lo que pasa en la bodega. Sepa a su vez que raramente el cliente felicita si las cosas salen bien, pero si algo sale mal tenga la certeza de que se lo va a hacer saber con un comentario, la mayoría de las veces, en público. Por eso, aunque si su empresa no cuenta con perfiles en medios sociales eso no quita que su marca no esté en boca de los usuarios de las redes.

Muestre un lenguaje de mayor proximidad con los clientes, busque el tono para su marca y ojalá coincida con sus clientes objetivo. Por más que se usen tecnologías, a la hora de buscar ayuda esto requiere menos de ingenieros y más de comunicadores. Aunque su sobrino sea “un duro para las redes” eso no lo convierte en estratega, sino en un “sobrinity manager”...

Y finalmente, tenga en cuenta que no todas las redes son para lo mismo, aproveche las singularidades de cada una.