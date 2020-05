El confinamiento aceleró la transformación de los negocios. Está cambiando la relación con los espacios físicos ya que muchos se han encontrado con el trabajo remoto y ven oneroso el costo de las oficinas para mejor reinvertirlo en otros rubros.

Así mismo, el concepto de la supervisión entendida como esa especie de ‘marcación hombre a hombre’ en el fútbol, pasará a reevaluarse por cuanto la autogestión pasa ahora a ser uno de los atributos más deseables por las áreas de Gestión Humana.

Hace unos días, Víctor Muñoz, alto consejero presidencial para asuntos económicos y de la transformación digital, escribió en Twitter: “...Uno podría pensar en un auxilio de Internet que sustituya el de transporte y de esta manera incentivar el trabajo en casa...”. El tuit de Muñoz coincidió con algo que venía pensando: Usar las TIC para descongestionar las urbes y contaminar menos. Hace unas horas lo llamé y me contó que ha seguido de cerca esta inflexión laboral en el mundo y está seguro de que es posible, al punto de que ya lo ha conversado con el Ministerio del Trabajo. “El modelo ya está inventado”.

La propuesta es pertinente. Ahora muchos pasaremos menos tiempo en las oficinas y más en las casas. Muchas empresas ahorrarán al no tener que disponer 24 horas de espacios gigantes para sus empleados y parte de eso podría transferirse a los colaboradores en calidad de subsidios. Y me atrevo a decir que no solo de Internet, sino para el pago de servicios públicos. El empleado estará en su hogar consumiendo más energía, agua e Internet que antes.

El reconocido laboralista Juan Manuel Charria me asegura que es perfectamente posible el Auxilio de Internet como una alternativa para que patronos y empleados convengan el más adecuado; y el Presidente lo podría decretar en el marco de la Emergencia Económica. Actualmente, el subsidio de transporte en Colombia es de $102.854 pesos y lo reciben trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos mensuales.

El tema está abierto y la invitación para que se discuta en profundidad. Lo más importante es que se pueda innovar en favor de las personas.