El fin de la educación no es socializar

Quizá me crucifiquen: El objetivo de la educación no es hacer amiguitos, es formarse con todo lo que eso conlleva.

Muchos profesores, no todos, tienen una alergia producto de la pandemia: Tener que modificar prácticas, salirse de la zona de confort que les confería refugiarse en un curriculum con telarañas. El obligado llamado al encierro les instó a compartir sus contenidos, pero a través de medios virtuales. Muchos de ellos se limitaron a encender la cámara web y pararse frente a un tablero a recitar lo mismo frente a una audiencia feligrés, desmovilizada y silente. Enviaron guías y los padres gastaron fortunas imprimiendo y, sentados al lado de sus hijos, hicieron de guardianes y de papelería.

Cuando la dinámica asfixió a los padres, y éstos a sacar a sus hijos de los colegios, los directivos se rasgaron las vestiduras y con un grito en la garganta arengaron en estribillo: “Los niños necesitan socializar y eso es DENTRO de un colegio”. Ahí se olvidaron de los memorandos de antes para quejarse de que los estudiantes parecía que solo iban al colegio a “socializar” porque no rendían lo esperado...

La palabrita es usada a conveniencia por los testaferros de ‘la buena educación’. Ese manido argumento de la socialización es, por ejemplo, uno de los caballitos de batalla en contra del homescholling que durante años ha sido elegido por miles de padres en Colombia y el resto del mundo para formar a sus hijos en casa. Ese modelo, que fue visto con desdén durante años, es el que ahora defienden muchos porque no solo ha respondido a la coyuntura sino porque, por fin, muchos comienzan a caer en cuenta de que el objetivo final de la educación es formar seres humanos al nutrirse de un cuerpo de conocimientos y experiencias sin importar su ubicación. Socializar no es endémico de las aulas de clase; es decir, no solo allí se socializa, como no solo allí se aprende.

Llegó el momento de rebelarse, de cuestionar las guías amarillentas y los modelos anquilosados en el moho de la comodidad. Queremos jóvenes formados y no conservados en formaldehido.