Eln: No nos intimidarán

El miedo, como lo hemos dicho antes, alimenta los intereses de los corruptos (algunas veces tristemente desde el poder) y de los que al margen de la ley quieren tomarse el poder. Cuando emerge el miedo, los discursos verticales engrosan la agenda de los politiqueros en tiempos de campaña. Hoy enfrentamos, de nuevo, un viejo desafío.

Un 7 de enero de 1965, el Eln hizo una incursión armada en Simacota con lo que se dio a conocer ante el mundo como una guerrilla marxista-leninista. Ayer, a pocos kilómetros de ahí en la vía nacional a la altura de Pinchote, nuevamente el grupo terrorista puso un artefacto que detonó y por el que lamentablemente resultaron afectadas 9 personas (7 obreros de Invías y 2 transeúntes). Y, al cierre de esta columna, otros incidentes se habían presentado en Cesar, Cauca, Nariño y Norte de Santander.

La guerrilla distribuyó esta semana un panfleto en el que, convocando a un paro, pretende que la población civil no salga a las calles. En el mismo teníamos que agradecerles que nos dejaran circular por “razones humanitarias” o emergencias de salud.

Que lo sepa el Eln: No vamos a parar. Sus convocatorias solo atizan el ánimo armamentista que tanto aman las eufóricas orillas de la derecha y de la izquierda. En contraste, la autodefensa civil que levantaremos será pacífica. Nuestras armas serán el coraje y las ganas de seguir adelante, para salir a trabajar y a estudiar.

En Colombia, y con toda seguridad en Santander, se está gestando una revolución, pero no es la anacrónica idea cubana de los sesenta. Aquí está germinando una revolución de las ideas, una que tiene en el emprendimiento, la innovación y la creatividad, a sus más duras líneas de infantería.

No vamos a ceder al terror porque lo nuestro es el trabajo honesto, sin importar las ideologías pintadas de cualquier color. No nos van a usar a los civiles para sus batallas infértiles y maniqueas en las que sus posiciones ideológicas se destiñeron con los precursores químicos para procesar la coca. En cambio, a nosotros, no nos van a desteñir la esperanza.