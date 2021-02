Más mujeres haciendo ciencia

Necesitamos hacer más ciencia y necesitamos que en esta misión haya más mujeres ‘con las manos en la masa’.

Desde que empezó este siglo, la meta de los gobiernos en Colombia ha sido llegar al 1% del PIB de inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación. No lo hemos logrado aún, pero se espera que en 2022 estemos en 1,5% ¿Lo alcanzaremos? Lo ignoro, pero lo que sí sé es que si no se invierte en la formación de talento humano podremos garantizar que no alcanzaremos esa meta.

En ese campo, Colombia tiene el imperativo ético de redoblar esfuerzos para cerrar la brecha de género tan grande en el país. En Colombia, según las últimas cifras que citó el Observatorio de Ciencia y Tecnología (OCyT), en 2017 había 13.000 investigadores, de los cuales solo cerca del 37% eran mujeres y el 63%, hombres.

La inequidad es más dramática si se revisa por campos del saber. Según un estudio del investigador Camilo López Aguirre, de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia) y publicado en la revista Tapuya: Latin American Science, Technology and Society, cuyo objetivo fue evaluar la paridad de género en la ciencia en Colombia en los primeros 15 años de este milenio, llegar a esa paridad puede tomar tres años para Humanidades, 15 para las Ciencias Naturales, cerca de 25 para las Sociales y Agrícolas y casi 170 años para Ingeniería. Así como lo leen: Para que haya tantas ingenieras como ingenieros nos tomaría casi dos siglos si se conservaran las tendencias actuales.

Esa es una tendencia que tenemos que cortar de raíz. Debemos hacer lo posible por crear ambientes en que los que quepamos mujeres y hombres por igual, espacios para el debate sin fronteras invisibles; necesitamos a más padres estimulando la libertad de elegir proyectos de vida sin las etiquetas de “carreras para hombres o para mujeres”.

Si las mujeres tienen las mismas oportunidades que tenemos nosotros, podremos soñar con lograr milagros como el de los tigres asiáticos y ser la próxima Singapur. Esa será la mejor forma de celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.