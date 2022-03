No bote su voto

El próximo 13 de marzo será muy importante que elijamos sobre la base de criterios reales y no de espejismos, de arengas o desde un punto de vista exclusivamente cosmético. Revisemos las ideas, los programas y las apuestas viables.

Es una oportunidad también para buscar alternativas a quienes desde hace años, estando en el Congreso, no han tenido resultados eficaces y para el bien común.

Por eso en esta oportunidad me atrevo a sugerir algunos nombres que para el Senado podrían ser significativos. Dentro de las figuras con más experiencia me parece importante no desconocer a alguien como Humberto de la Calle por su historia frente a la Constitución. Creo que también hay que ver a alguien como Elizabeth Giraldo que podría llevar una perspectiva de género muy necesaria y que cuenta con una formación académica para lograrlo.

Desde la perspectiva de la innovación sugiero tener en cuenta a alguien como David Luna, exministro de las TIC, y también a Mabel Lara, una persona que desde el periodismo ha mostrado criterio para llegar a hacer aportes importantes.

Ahora bien, en Santander específicamente invito a revisar la candidatura del economista Emiro Arias, excandidato a la Gobernación del departamento, que ha mostrado una comprensión de país concebido desde las regiones.

Necesitamos hombres y mujeres con visión de país, con conocimiento de economía, e innovación social y con apuestas arriesgadas, pero viables.

En cuanto a las consultas que harán las distintas coaliciones, invito a tomar este tarjetón con la mayor seriedad posible. Hay que votar en favor de alguien y no en contra. Después de este 13 de marzo, el mapa político cambiará sustancialmente y estaremos enfilados para las elecciones de mayo con un filtro que espero sea el resultado del ejercicio de la responsabilidad ciudadana.

Con cualquier candidato siempre hay que ver: Sus propuestas para el futuro, sus antecedentes y cuánto invierte en su campaña en el presente. Alguien que gasta mucho en publicidad me resulta sospechoso.

El próximo 13 de marzo, los colombianos tenemos la oportunidad de cambiar la historia o de repetir los errores. ¿Usted qué hará? No bote su voto.