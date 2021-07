Esta semana se celebró el Día de las Redes Sociales y sé que algunos podrían preguntarse para qué celebrarlo, pero inclusive, siendo más incisivos, para qué usar redes sociales.

Las redes sociales tienen su lado B. Tienen mucha razón quienes ven en ellas, auténticas cloacas con mensajes que muchas veces compiten con los rayones en los baños de los estadios. La polarización política que vive nuestro país de manera permanente y que mantiene los nervios crispados de todos se refleja en las redes en donde entran muchos, llenos de odio contra el mundo.

A través de las redes, mal manejadas, miles de niños y adolescentes han sido víctimas y lamentablemente también victimarios en muchos casos de matoneo y de otros riesgos enormes. Muchos también están ideando mecanismos para estafarnos de muchas maneras.

No obstante, las redes sociales no son sólo riesgos, sino también, tremendas oportunidades para que los que no habían tenido voz puedan expresar sus inconformidades. Las redes han servido para ejercer el contrapoder que muchas veces el periodismo se ha quedado corto; con las redes se han salvado miles de vidas con mensajes oportunos y masivos, o simplemente porque se activan campañas solidarias con los más necesitados.

Gracias también a las redes, y eso lo han descubierto hace muy poco en plena pandemia muchos microempresarios, miles de negocios se han reinventado al poner en plataformas los bienes y servicios que de otra manera habrían quedado sin posibilidades de exposición y ventas con las medidas de confinamiento. Hoy en día, miles de nuevos emprendimientos tienen su ventana al mundo a través de estos canales de venta.

Actualmente, el gran desafío que tenemos con las redes es aprender a usarlas con criterio y responsabilidad en todos los niveles. Desde las marcas que deben ofrecer sus productos con toda la ética; las instituciones que deben entender que son canales de atención tan válidos como las oficinas físicas; y las personas que debemos entender que no todo lo que nos llega es veraz y que además tiene el propósito de confundir a la opinión. Todos somos medios y nadie nos lo dijo cuando llegaron las redes.