Retos éticos para el periodismo

Al periodismo, al que Camus llamó “el oficio más hermoso del mundo”, le debo mucho. He comprobado que la democracia es una construcción con fragilidades en su imperfección, pero que encuentra en este saber hacer, un saber anclarse.

Ayer 9 de febrero se celebró en Colombia el Día del Periodismo. No es fácil ejercer un periodismo con independencia en las provincias. Las presiones propias del oficio como informar con pertinencia, son alimentadas por las ilegítimas presiones de los poderes locales y de los caciques económicos y políticos. A menudo, alcaldías y gobernaciones intimidan a los medios con la amenaza del retiro de la pauta oficial (vital para su supervivencia y casi la única en muchos municipios) y, mucho más grave aún, las fuerzas irregulares atropellan a los periodistas y sus familias si denuncian sus delitos.

Hoy, cuando los medios de comunicación han entrado en una etapa muy difícil porque se ha atomizado la diversidad de fuentes y de actores involucrados, el desafío de atrapar la atención se volvió la prioridad. Algunos colegas en medios digitales han incurrido en malas prácticas como los titulares engañosos para forzar los clics y así sumar usuarios para reportar en sus informes de tráfico. No les importa si leen o no, si entienden o no; solo sumar visualizaciones, es la dictadura del clic.

Cada vez más, necesitamos distinguir entre la opinión, el activismo y la información y, por supuesto, necesitamos que quienes se dedican a lo uno o a lo otro, lo hagan sin ventanas para las suspicacias.

El periodismo de hoy tiene el inmenso desafío de acoger las plataformas y herramientas que van surgiendo, pero de no renunciar a los principios rectores del oficio. Los invito a que sigamos ejerciendo nuestro deber de ser los “perros guardianes de la democracia”, crear contenidos con innovación y pertinencia, y siempre con la ética como columna de nuestra profesión. En últimas, hacer un periodismo de servicio y no un periodismo servil.

Nuestros territorios demandan que periodistas y columnistas estemos al servicio de los intereses comunes y no de los privilegios de unos pocos. Sigo con actitud de humilde aprendiz.