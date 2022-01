Salud pública y reactivación económica

Veo muy difícil que los empresarios, grandes, medianos y pequeños, obedezcan nuevamente una medida de confinamiento extremo. Y no porque este segmento sea rebelde por naturaleza, toda vez que han mostrado en el pasado, comprensión y acatamiento, sino porque los bolsillos no resisten más.

El aislamiento social que fue decretado por el Gobierno nacional a mediados de marzo de 2020 como un instrumento para evitar el contagio masivo de covid-19 fue una medida inesperada por lo inédita, lo radical y lo colmada de incertidumbre.

Uno de los propósitos fue evitar que la velocidad del contagio, sumada a la severidad de la enfermedad hicieran colapsar la entonces muy precaria infraestructura de atención hospitalaria. Los indicadores del día en los noticieros, así como el precio del dólar, revisaban el número de camas UCI disponibles en cada departamento.

Entre tanto, las medidas de confinamiento total y cierre de establecimientos comerciales con atención al público lesionó enormemente la salud económica de Colombia. Un país como el nuestro siente más profundamente un confinamiento porque evidencia en sus intestinos que la informalidad gobierna la economía, que está muy poco bancarizado, que la seguridad social no es universal, que el ahorro es una quimera de unos pocos, que el subempleo es el que manda y que millones de paisanos no comen el día que no trabajan. De igual forma, la Encuesta de Pulso Social del Dane encontró que seis de cada 10 jefes de hogar consideran que la situación económica del país está peor o mucho peor que hace un año. No hay optimismo.

Tenemos que aprender a coexistir con el virus, tomando todas las medidas de bioseguridad. Hoy en día tenemos un porcentaje muy importante de personas vacunadas con al menos dos dosis en todo el territorio y con una capacidad instalada de camas UCI que no nos deja totalmente tranquilos pero que por lo menos ayudaría a atenuar una eventual crisis de salud pública.

Autoridades, comerciantes y usuarios deben poner de su parte para que conjuntamente se superen las restricciones en virtud de los buenos comportamientos y de esta forma no haya tensión entre salud pública y reactivación económica.