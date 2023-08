A la espera del próximo desastre

Está claro que en todo el departamento y, por supuesto, en el área metropolitana de Bucaramanga cayó una de las tormentas más fuertes de los últimos tiempos, pero también está claro que ninguno de los municipios conurbados, ni las vías y terrenos que los unen, están en condiciones de soportar sin contratiempos el efecto de este tipo de fenómeno natural, pues la escarpa se desmorona, las vías se inundan, los árboles, que por su edad avanzada aún no han sido podados o talados, se quiebran, etc.

Vivimos en una zona que sufre mucho más de lo debido, precisamente porque los gobiernos se quedan esperando que el nuevo evento natural no sea catastrófico y los daños que cause los siguientes aguaceros sean superficiales, pero podríamos decir que ni siquiera existe, o al menos no se conoce, una evaluación general y actualizada de riesgos del área metropolitana, que les permita a los alcaldes de los cuatro municipios adelantar las obras necesarias para que las casas no se desbarranquen, los vehículos no se atasquen, los semáforos no se bloqueen, la luz no se corte, los árboles no amenacen la integridad y la vida de los ciudadanos, y tantas otras eventualidades que se desatan bajo condiciones de lluvia intensa.

No solamente repetimos, con cada aguacero, la lista de situaciones incómodas en toda el área, sino que acumulamos cada vez más factores de verdadero riesgo para comunidades enteras que viven en las proximidades de fuentes hídricas, o en los bordes de la escarpa, o en tierras consideradas de alto riesgo en las que se dejaron prosperar barrios enteros, o en las cercanías de autopistas o avenidas que siempre se inundan, etc. No podemos seguir esperando que el temporal, o incluso un aguacero de mediana intensidad, pase, para ver qué daños hubo y qué vamos a hacer con ellos.

Es necesario que las administraciones acometan las obras que se requieren en decenas de lugares a lo largo de las vías del área metropolitana, al interior de los municipios y en las zonas rurales, para prevenir situaciones potencialmente desastrosas. Las entidades del Estado y los gobernantes tienen la obligación de proteger a los ciudadanos y una de las mejores maneras de cumplir con ese deber es ejecutar obras que lleven al mínimo posible los riesgos de catástrofes. Esperemos que mientras esto sucede, no tengamos que lamentar tragedias tan devastadoras como la inundación de Girón en 2005 o en El Playón, en 1979, que quedaron marcadas entre los mayores desastres de nuestra historia.