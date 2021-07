La concepción de un audaz proyecto de la pasada administración de Rodolfo Hernández, terminó convertido en uno más de los tantos elefantes blancos que nos han heredado los últimos gobiernos municipales y departamentales, con inversiones multimillonarias que terminan sepultadas bajo tierra, o pudriéndose literalmente al sol y el agua, mientras comienzan a pasar las siguientes alcaldías y gerencias de entidades públicas sin que se quiera o se pueda hacer nada para salvar así sea una parte del daño.

El portal de Metrolínea en PQP, el Parque extremo en el barrio San Martín, el portal Norte de Metrolínea, el de Girón que lleva ya años concluido y sin uso; la doble calzada La Virgen - La Cemento, la central de urgencias del HUS, son unos poquísimos ejemplos de lo que han sido promesas vanas y evidentes irresponsabilidades por las que gobiernos y funcionarios, obviamente los implicados en las decisiones claves, deberían responder, incluso económicamente, porque no es justo que, para el caso que nos ocupa, los bumangueses tengan que pagar por los 4.411 millones de pesos que el gobierno del ingeniero Hernández que, por lo visto, no invirtió sino que gastó en un parque de cerca de 36 mil metros cuadrados dentro del predio de El Carrasco que hoy sigue sin estrenar porque no cuenta con los permisos necesarios para operar.

Desde 2019 los componentes del parque se oxidan y se deterioran día a día, ante la inclemencia de los elementos y la mirada poco interesada de la nueva administración que, si bien heredó un problema de esta insólita característica, tiene la obligación moral y legal de actuar con prontitud y firmeza en defensa de los intereses de los bumangueses, tarea que recae principalmente sobre el alcalde Cárdenas y el gerente de la Emab, la entidad responsable de administrarlo.

Los funcionarios suelen ser muy activos, locuaces y grandilocuentes a la hora de hacer los anuncios, pero así mismo brillan por su ausencia a la hora de responder por sus actos, cuando estos no son lo que prometieron. La irresponsabilidad es clara cuando después de la inversión hecha, se tramitaron los permisos a la Anla y esta los negó por los posibles riesgos que existen para la operación de un parque que no se construyó sobre terreno firme y, por ahora, tiene toda la cara de permanecer en suspenso y consolidarse como otro vergonzoso elefante blanco para la ciudad.