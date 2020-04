Aumento en la energía, una medida insolidaria e inconveniente

Los colombianos, en su gran mayoría, han sido muy solidarios en esta época de aislamiento obligatorio, pues han comprendido que existen miles de familias y personas que ven disminuidos o agotados sus recursos, porque sus ingresos dependen de lo que diariamente pueden hacer en la calle. Así mismo, se han visto expresiones de generosidad y conciencia de dirigentes públicos y privados que han servido de convocantes o coordinadores de campañas de corte social, o han sido directamente aportantes a las causas humanitarias que se han organizado.

Visto esto, no se entiende cómo, en medio de tanta necesidad y en un momento en que la subsistencia básica para muchos está comprometida, lo que ha llevado a varios sectores económicos a rebajas temporales, a la suspensión del cobro de algunos servicios públicos e incluso a la decisión del Gobierno de buscar la salida del pago de servicios públicos, o al menos a su financiación al largo plazo, a las familias más necesitadas la respuesta que se reciba sea el aumento en las tarifas de energía, tal y como se vio en las facturas expedidas, lo que obviamente provocó el rechazo, e incluso la indignación general.

Si bien se entiende que está decisión del aumento no es de la Electrificadora de Santander sino de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, este aumento de tarifas muestra una desconexión total de quienes tomaron esta decisión, con la realidad del país, pues no se compadece de ninguna manera con la situación, no solamente de quienes están en incapacidad de responder por esta obligación, ni siquiera con la tarifa que tenían cuando inició el aislamiento obligatorio, sino también con los comerciantes e industriales que, a pesar de la actual dificultad, mantienen en operación empresas en las que este costo es básico en sus finanzas, y que, obviamente, van a requerir, como todo el aparato productivo del país, que una vez comiencen a desmontarse las restricciones a la movilidad de las personas, sus operaciones, en lugar de ser castigadas con nuevas tarifas, sean, más bien, apoyadas por planes estatales que les permitan a todos devolver la productividad y la rentabilidad del país a los niveles acostumbrados, en el menor tiempo posible.

Ni las personas que dependen del día a día, ni las que están viendo en riesgo su estabilidad laboral, ni quienes tienen bajo su responsabilidad el sector productivo nacional y han respondido con valor y sacrificio a la coyuntura actual resisten hoy mayores cargas económicas. Desde este espacio rechazamos el aumento de las tarifas de energía y pedimos a las autoridades responsables la gestión de salidas que puedan alivianar la carga, pues los ciudadanos ya no aguantamos más cargas económicas.