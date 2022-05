Bucaramanga sigue protagonizando importantes noticias en el ámbito nacional y en aspectos que pueden considerarse la base sobre la que permitiría la planeación y edificación del futuro de la ciudad y el área metropolitana. Hace pocos días el Departamento Nacional de Planeación publicó su clasificación del ICM, o Índice de Ciudades Modernas 2021, en el que Bucaramanga ocupó el tercer lugar entre las capitales departamentales del país, sólo superada por Medellín y Bogotá. Esto implica, claro está, que se superó a Cali y Barranquilla, consideradas hasta ahora como los centros urbanos de mayor desarrollo.

Como lo explicó Planeación Nacional, el Índice de Ciudades Modernas mide el desempeño de los territorios en los ámbitos social, económico, tecnológico, ambiental, institucional y de seguridad, para llegar al establecimiento de los lugares en el listado mencionado. Es entonces hora de que comencemos a entender que las realidades históricamente aceptadas están cambiando y que ese quinto lugar nacional en el que siempre nos ubicábamos como ciudad en todos los campos, ya no es tan cierto y que lo que se ha logrado en las dos últimas décadas, sobre todo desde el sector privado y unas pocas entidades públicas, está dando grandes y jugosos frutos.

Los éxitos permanentes y contundentes que Bucaramanga y el área han obtenido en la educación tanto pública como privada, los avances y el prestigio que se ha ganado durante ya mucho tiempo con instituciones de salud del sector privado, reconocidas y premiadas en Latinoamérica y el mundo; los éxitos en el campo tecnológico que provienen de instituciones educativas, pero también de empresas y emprendimientos de todo tipo, la inmensa riqueza medioambiental que posee el área metropolitana, entre otras grandes potencialidades, nos han llevado a un tercer lugar que nos debe impulsar decididamente hacia nuevas metas y nuevas fronteras como ciudad y como región.

No es un hecho casual y no se debe tomar como una curiosidad. La preeminencia alcanzada en el Índice de Ciudades Modernas de Colombia, debe proyectar a Bucaramanga como lo que hoy es: un lugar de fundamental importancia para quienes tengan intereses en invertir en nuestra región, en áreas tan importantes como la medicina, la investigación científica, la educación, el turismo, el medio ambiente, la tecnología y tantos otros campos. Esta debe ser una oportunidad de oro, no solamente para la reactivación económica en la que estamos empeñados, sino también para trazar objetivos de mucho más largo plazo que nos lleven varios pasos adelante en las apasionantes realidades de este aún nuevo siglo 21.