Cada vez estamos más cerca de la vida que teníamos antes de la pandemia

Sin duda, la decisión de eliminar el uso del tapabocas, tanto en espacios abiertos como cerrados, indica el fin de la fase pandémica de un virus que mantuvo al mundo en vilo, causó la muerte de millones y que, a pesar de que se dan estas nuevas y buenas noticias, no ha desaparecido, ni desaparecerá en mucho tiempo. Lo cierto es que, como muchos otros coronavirus que se han desarrollado anteriormente, este, causante del COVID-19, seguirá preocupando a la humanidad aunque, esperamos, se mantenga en niveles muy bajos de contagio y mortalidad.

Es importante que las personas entiendan que el regreso al tiempo de permanecer sin tapabocas no indica que el peligro se haya eliminado, o que, como lo afirman algunos en redes sociales, especialmente, le hayamos ganado la guerra al Covid, pues la verdad es que la comunidad científica mundial, aunque muestra los mismos niveles de tranquilidad, ha hecho énfasis en que aún no puede asegurarse plenamente que no vayan a desarrollarse nuevos linajes que produzcan algunas olas de contagios, seguramente de menor alcance, pero que pongan nuevamente a prueba los sistemas de salud de los países donde tal cosa pueda ocurrir. En pocas palabras, la vigilancia y la precaución no deben olvidarse.

Pero, a pesar de que la prevención nunca está de más, tenemos razones para estar tranquilos en relación con el COVID-19, como lo indican las cifras: mientras en Santander tuvimos en noviembre de 2020, promedios de 6.430 contagios semanales y en junio de 2021 de 2.411, como los dos picos más altos en todo el transcurso de la pandemia, en la última semana de abril este promedio fue de solo 21 casos; en cuanto a fallecimientos, pasamos del pico más alto de 60 muertes semanales en junio de 2021, al promedio de cero en la última semana de abril de 2022.

Debemos entonces mantener las medidas básicas de autocuidado y las de bioseguridad en la medida en que cada uno lo considere necesario, pero, también, y sobre la confianza en que la situación se mantenga así en lo sucesivo, debemos ganar en tranquilidad para bajar la ansiedad que tan fuertemente golpeó a muchas personas en los tiempos más oscuros de la pandemia. Estamos asomándonos de nuevo al mundo con la amenaza del Covid reducida a su mínima expresión, lo que debe impulsar aún más la economía y nos permitirá recuperar el tejido social, retomar los encuentros de todo tipo y gozar de nuevo de la unidad familiar.