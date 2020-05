¡Colombia y Santander no se detienen!

Decir que no son tiempos difíciles sería mentir. Los costos de esta pandemia a nivel económico, emocional y por supuesto, físicos, han sido muy altos, y hoy los colombianos nos enfrentamos a una realidad que no habíamos enfrentado jamás. Pero solo hay una vía que podemos tomar: ¡seguir adelante! Aunque sea difícil, hoy los santandereanos y todos en el país debemos llenarnos de optimismo y unirnos con la convicción de que, por más difíciles que sean los tiempos, adelante hay un mañana que nos espera, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras empresas, y es por ellos y cada uno de nosotros que no podemos darnos por vencidos.

La pandemia ha puesto a prueba nuestra capacidad de transformarnos y de enfrentarnos a la adversidad. Esta edición quiere resaltar a todas estas personas y empresarios que en medio de la dificultad siguen adelante, han propuesto maneras novedosas de trabajar o simplemente son optimistas frente al futuro.

Es el momento de estar unidos por nuestro país y nuestra región. Es por eso que hoy, en un hecho sin precedentes, todos los medios afiliados a la Asociación Colombiana de Medios de Información cambiamos nuestro nombre por "Colombia", porque al final somos todos un mismo país, enfrentando los mismos miedos y los mismos retos. Y ahí es donde llamamos a la unión. No es momento de divisiones ni de pugnas. Es el momento de sacar lo mejor de nosotros mismos.

Una buena manera de empezar es apoyarnos como región. Hoy más que nunca los santandereanos necesitamos unirnos y darnos la mano unos a otros para salir adelante.

Es el momento para empezar a creer en lo nuestro y a sentir que lo hecho en Santander merece nuestro apoyo. Comprarles a los productores y empresarios locales es un buen comienzo para impulsarnos y apoyarnos. Desde los alimentos básicos, pasando por los grandes productos, hasta los regalos y detalles pequeños que hacen nuestros artesanos deberían ser hoy nuestra primera opción de compra, para darnos una mano.

La nueva realidad nos exige, además del optimismo, ponernos a la vanguardia de las nuevas formas de acercarnos a nuestros clientes y usuarios, pues la prevalencia de atención serán las plataformas digitales y las nuevas formas de contacto, como las líneas de Whatsapp y de servicio al cliente. La realidad cambió y nuestra obligación es adaptarnos a las nuevas formas para hacerle frente.

Es el momento de dar las gracias a todos los empresarios, ciudadanos, entidades y a todos y cada uno de los que cada día hacen un esfuerzo por seguir.

No es fácil, pero no podemos dejarnos vencer. Está marcado en nuestra historia, en nuestro himno. Siempre hacia adelante, ni un paso atrás. Ni hoy, ni antes, ni nunca.