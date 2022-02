Como en esta semana, todo el año debe vigilarse ejecución del PAE en la ciudad

A comienzos de esta semana, los padres de familia de dos importantes colegios oficiales de Bucaramanga denunciaron irregularidades en el cumplimiento del Programa de Alimentación Escolar, PAE, con pruebas que demostraban que ni el balance nutricional adecuado, ni las porciones necesarias se estaban cumpliendo, lo que alertó a las demás instituciones, a la Secretaría de Educación municipal, a la ciudadanía y a los padres de familia. Vanguardia respaldó de inmediato las denuncias y llamó la atención de la administración sobre la urgencia con que debía actuarse en una materia que toca directamente con la alimentación de los niños e, incluso, su permanencia en el sistema, como lo explicamos en su momento.

Y así como nos hicimos eco inmediato de las denuncias, es nuestro deber moral destacar la manera diligente como la Secretaría de Educación actuó en este caso, pues este mismo miércoles, la titular de la cartera, Ana Leonor Rueda, personalmente anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra la Unión Temporal Bucaramanga Escolar, al hallar presuntas irregularidades, como la presentación de documentación aparentemente falsa en la facturación de un alimento, además de que una visita de supervisión a una de las bodegas que mostró inconsistencias en la adquisición de carne de cerdo.

Pero, además de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía, la administración decidió que, al no poder establecerse con certeza la procedencia de la carne hallada en bodega, no podía autorizarse su distribución hacia los restaurantes escolares y reemplazó la proteína para que no faltara esta en la dieta de los estudiantes, en una reacción rápida que protege la salud de los alumnos y evita que el daño pudiera ser mayor en poco tiempo.

A menos de un mes de iniciado el año escolar preocupa que comiencen a verse este tipo de fallas en un programa literalmente vital para los estudiantes, pero, también tranquiliza ver que sí es posible detectar estos problemas y corregirlos de inmediato, como lo hizo en este caso la Alcaldía de Bucaramanga. La debida ejecución del PAE debe vigilarse y protegerse en todo momento, porque su correcta implementación no solo asegura una buena parte de la nutrición de los niños y jóvenes en edad escolar, sino que garantiza su permanencia en el sistema educativo, un objetivo primordial, sobre todo en esta etapa post pandémica, que busca recuperar los miles que se perdieron en los dos años anteriores.