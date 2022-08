Con ministro de Transporte santandereano aspiramos a mejorar en infraestructura vial

Constituido ya el gabinete que acompañará al presidente Gustavo Petro en este comienzo de su período constitucional, tenemos en él a dos santandereanos, uno en el Ministerio de Transporte, Guillermo Reyes González, nacido en Barrancabermeja y otra, Patricia Ariza Flórez, veleña, quien estará al frente de la cartera de la Cultura. Cada uno de ellos, como corresponde al alto cargo que desempeñan hoy, tendrá la importante responsabilidad de sacar adelante los objetivos que se le han trazado a su despacho, pero, además de esto, sobre ellos, como sobre los funcionarios, recae la expectativa de las regiones de las que son oriundos, que esperan de ellos una atención y un esfuerzo extra.

Esto ocurre con todas las personas que ocupan altos cargos en el gobierno de un Estado y para los santandereanos, nuestros dos representantes en el actual gabinete ministerial nos suscitan un interés especial, en tanto pueden tener influencia directa en proyectos y programas decisivos para el futuro regional. En lo que corresponde al ministro Reyes González, la expectativa es grande, ya que tendrá en sus manos decisiones determinantes en una de las áreas en las que menos atención hemos logrado los santandereanos históricamente, la infraestructura vial.

No es un secreto que tenemos atrasos muy grandes en materia vial, circunstancia que dificulta el desarrollo, la competitividad regional y el progreso en general del departamento. Por esto sería de la mayor importancia que el nuevo ministro mire hacia su patria chica y se convierta en la clave para repotenciar proyectos como la vía a Barrancabermeja, frecuentemente averiada por fenómenos geológicos en su trazado; la vía a Málaga, que ha esperado siempre un impulso cierto y definitivo; la vía Curos-Pescadero, que sucumbe en los inviernos crudos, la construcción de la doble calzada La Virgen-La Cemento o el impulso que se necesita para avanzar en la vía Charalá - Duitama .

En realidad son decenas de vías principales que Santander requiere, pero que no han contado con la atención de gobiernos pasados, para no hablar del gran atraso en vías secundarias y terciarias, que dificultan en extremo la vida y el progreso de las zonas rurales de todo el departamento. Confiamos en que el ministro Reyes fortalezca los canales de comunicación con los líderes gremiales, académicos, sociales y gubernamentales de la región, y entre todos se puedan priorizar y respaldar estos proyectos que no son solo vías, sino viejos y profundos anhelos de todas las provincias santandereanas.