Condenamos amenazas a la directora del diario La Opinión de Cúcuta

La violenta amenaza que recibió esta semana Estefanía Colmenares, directora del periódico La Opinión de Cúcuta es, desde todo punto de vista, reprobable, ha originado el rechazo masivo de periodistas y organizaciones de medios en Colombia y queremos especialmente hacernos parte de estas manifestaciones, en tanto sentimos muy cerca de nuestros afectos a este diario, no solo por razones de colegaje, sino también porque compartimos con el Norte de Santander una historia y una cultura común que nos ha permitido construir un destino que también hemos compartido en los malos y los buenos momentos.

Aunque aún no se ha identificado al autor o los autores de las amenazas contra la vida de Estefanía Colmenares, en Cúcuta y el país entero se ha tomado como claramente coincidentes con el ataque a la periodista, las recientes denuncias que ha hecho La Opinión sobre los ilegales privilegios con que contaba el condenado por homicidio y exalcalde de esa ciudad, Ramiro Suárez Corzo, para que, desde una suite en el Hospital Erasmo Meoz de esa ciudad, ejerciera como jefe político y moviera los hilos de varias campañas en Norte de Santander, lo que ya no podrá hacer al haber sido trasladado el viernes en la tarde a una prisión en Bogotá.

No vamos a aceptar en ningún grado y bajo ninguna pretendida explicación, que se hagan amenazas, de índole alguna, contra los periodistas en su persona, contra los medios de comunicación o contra la libertad de prensa, de opinión, de expresión o de información, pues estas no solamente constituyen derechos fundamentales en la Constitución y las leyes colombianas, sino que son base del Estado de derecho y cantera desde la que permanentemente se fortalece la democracia. El derecho a informar y a denunciar, no puede cercenarse mediante la eliminación física de quien lo ejerce, amparado nada más y nada menos que en la Carta Fundamental de la República.

Quien arremete de esta manera contra una periodista de la valía y valentía de Estefanía Colmenares, está agrediendo no solamente a La Opinión, a Cúcuta o al Norte de Santander, sino que está atacando al país entero y lo mínimo que se puede esperar y con toda firmeza exigir de las autoridades es que se proceda con la transparencia, prontitud y eficacia que la situación lo reclama, para llevar frente a la justicia a quienes como autores intelectuales y materiales de la amenaza, están pretendiendo silenciar a un medio mediante el terror y el crimen.