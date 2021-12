Una línea de WhatsApp abierta con el propósito de detectar y combatir la violencia basada en el género, confirmó que en Bucaramanga y el área metropolitana la situación de las mujeres, tanto las residentes, como las migrantes, es de total injusticia y de grave riesgo permanente. Las situaciones que encontró este programa, llamado ‘Cosas de mujeres’ e ideado por la organización de investigación feminista Ladysmith, en alianza con el programa Conectando Caminos por los Derechos, financiado por Usaid, son más que preocupantes y dejan entre sus conclusiones la de que es muy lento el paso en el que nuestra sociedad corrige esta constante histórica de agresiones de todo tipo contra la mujer.

Entre el 17 de junio y el 31 de agosto de 2021, la estrategia hizo contacto con 1.718 mujeres y encontró, entre otras cosas, 72 casos de violencia, determinados como física (9%), sexual (1%), psicológica (14%), económica (18%) y generalizada (58%), incluyendo en esta última variable, el desplazamiento forzado, la xenofobia o el maltrato no especificado; como decíamos, esto nos da una muestra apenas, pero muy evidente, de la situación calamitosa en que permanecen los derechos y la integridad misma de las mujeres en nuestro territorio.

Un dato muy importante también, es el de que el 31% de las mujeres con las que se hizo contacto, buscaron oportunidades de tipo socioeconómico, como acceso a vivienda, alimentación, oportunidades laborales o directamente disponibilidad de efectivo. Esta variable es determinante en el problema, porque es precisamente el grado de inferioridad de condiciones en que la sociedad pone a las mujeres, en términos de sus menores opciones de desarrollo personal, económico, laboral, etc, lo que termina por someter a la mujer a situaciones en extremo desventajosas que son aprovechadas de todas las maneras por hombres acosadores y maltratadores.

Y, para rematar, otra de las grandes conclusiones a que llega este estudio, es que muchas de las mujeres residentes en el área metropolitana, o las que están en condición de migrantes, no conocen los servicios de prevención o de atención en lo relacionado con la violencia de género, lo que nos pone frente a un panorama indeseable en el que no solo esta forma de violencia no se reduce, sino que la atención a las víctimas queda mediatizada por la desconexión entre ellas y sus redes de apoyo, un desafío crucial que sigue planteado para quienes, como Estado responsable de estas políticas o como particulares voluntarios, enfrentan a diario este doloroso fenómeno.