Cuesta mucho sentirse seguro en la ciudad

El violento video que circuló hace dos días en las redes sociales y que muestra el asesinato a sangre fría de una mujer en la Avenida Quebradaseca, se convierte en una evidencia más, entre las tantas que hemos acumulado hace años, de que la inseguridad, los hechos delincuenciales contra los ciudadanos y el sicariato, como expresión de las guerras entre bandas de criminales, por ejemplo, siguen en la delantera, pues las acciones de la autoridad civil y policial poco han conseguido en el propósito de detener su paso sangriento por las calles de la ciudad.

Llevamos varios años ya, desde que comenzamos a ver a nuestro alrededor la comisión frecuente de delitos que eran totalmente excepcionales, o la acción de delincuentes que se atrevían ya no solo a atacar a los ciudadanos a plena luz del día en los andenes, sino también en el interior de los comercios, cada acto de estos remarcado con el epílogo indeseable de la impunidad, pues los atacantes no se detienen o la justicia no logra procesarlos con la eficacia y prontitud que es requerida. Hace tiempo, como ciudadanos, nos sentimos acorralados y atemorizados en gran parte del espacio público de la ciudad.

En pocas palabras, lo que estamos viendo en Bucaramanga son escenas de violencia mortal, producida por sicarios al servicio de bandas de traficantes de droga, a los que no les importa ni el lugar, ni la hora, ni la presencia de personas en los sitios que determinan para sus ejecuciones. Actúan y huyen, en la gran mayoría de los casos, sin que las autoridades siquiera se enteren del suceso, mucho menos que los persigan y logren aprehenderlos. Todo esto ocurre, entonces, por la incapacidad de las autoridades de prevenir este tipo de delitos y en medio de ciudadanos que en cualquier momento pueden ser víctimas inocentes de estas guerras entre criminales.

Oímos permanentemente a los alcaldes pedir más pié de fuerza y aunque esto es absolutamente cierto y necesario, quisiéramos verlos también, con más constancia y eficacia, exigiendo y trabajando en pro de la seguridad en cada municipio, reforzando las redes de inteligencia que es lo que puede lograr efectivamente que las bandas se puedan desarticular y estos golpes sicariales se puedan evitar, con lo que se podrá poner a salvo la vida de quienes, por cualquier razón, reciben una sentencia del hampa, y la de quienes pueden caer, solamente por estar en el lugar y el momento de los ataques armados.