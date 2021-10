Debe estudiarse con seriedad la concesión del peaje en la Mesa de Los Santos

Nuevamente, como ha ocurrido con demasiada frecuencia en los últimos años, el Peaje de la Mesa de Los Santos trae malas noticias. Esta vez se trata de los hallazgos administrativos que ha detectado la auditoría de la Contraloría General de Santander, relacionados con el incumplimiento de las obras en vías de la zona, contempladas en el contrato iniciado en 2005. Malas noticias para quienes frecuentan lo que hoy es un poblado y vasto complejo habitacional y turístico del área metropolitana y de todo Santander, que además se proyecta como polo urbanístico de la región.

Lo que fue un buen comienzo, hace algo más de 40 años, como resultado de una iniciativa en la que la historia señala a Alejandro Galvis Ramírez, Leonidas Gómez, Zoilo Santamaría y Pedro Agustín Serrano, quienes sufrían las desafortunadas consecuencias de las deficientes vías de entonces, propusieron y lograron perfeccionar un comodato a 20 años, administrado por la Fundación para el Desarrollo de la Mesa de Los Santos, Fundemesa, que, por medio de un peaje, se comprometió a reconstruir, rectificar, pavimentar y conservar la carretera Los Curos – Los Santos.

Se constituyó así, en ese tiempo, el que se menciona como el primer peaje privado del país, que administraba 120 kilómetros de una vía secundaria y que logró pavimentar el tramo Curos-La Punta y algunas vías terciarias. Obviamente esto propició el comienzo del gran desarrollo económico y luego turístico del sector, pero en 2004, vencido el comodato, el entonces gobernador Hugo Aguilar adjudicó sin licitación el nuevo contrato por 20 años y, como lo demuestran los hechos, desde entonces el incumplimiento y la falta de transparencia han sido constantes.

La Contraloría encontró que se ha incumplido con la pavimentación de cuatro kilómetros de vías terciarias en la Mesa de Los Santos; así mismo, comprobó que falta terminar el mejoramiento de la vía mediante la repavimentación de 18 kilómetros. Además, para el ente de control existe un riesgo alto de incumplimiento por las obras pendientes por realizar.

Afirma la Contraloría en su informe que las condiciones iniciales del contrato de concesión que tiene vigencia hasta 2025 no han cambiado y que tales obras deben realizarse. Estos requerimientos no pueden aplazarse y deberían mirarse con la debida seriedad si se quiere que uno de los más exitosos procesos de desarrollo de Santander, en la Mesa de Los Santos, no vaya a zozobrar como consecuencia del deterioro de sus vías de acceso.

Es urgente que la concesión del peaje de la Mesa de Los Santos cumpla las obligaciones que le corresponden, en beneficio de los santandereanos.