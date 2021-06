Todo lo que tiene relación con el páramo de Berlín adquiere para los santandereanos una importancia especial, porque se entiende que de allí proviene el agua que no solo nos permite tener hoy la tranquilidad de contar en abundancia con este recurso, sino que, de acuerdo con los expertos, tiene la potencialidad de proveernos de este determinante elemento por un número indeterminado de años hacia el futuro. Es inevitable, entonces, que cualquier referencia a este hábitat haga que todas las luces se enfoquen hacia allí, sean buenas o malas noticias, y la última que conocimos y publicamos, lamentablemente, es de las preocupantes.

Lo que se ha sabido es que en terrenos que corresponden al corregimiento de Berlín se están negociando parcelas de 2.500 metros cuadrados, pero, además de que enseguida la pregunta es si aquello ocurre dentro de los límites permitidos y si se hace cumpliendo toda la normatividad relacionada con los páramos, preocupa sobremanera que, según lo confirmó la Alcaldía de Tona, esto está ocurriendo sin que los responsables de estos proyectos cuenten con las debidas licencias o permisos para parcelas menores a una hectárea de extensión y, además, certificó la administración de este municipio que el loteo en esta zona del páramo no está permitida.

Todo lo anterior supone una situación que requiere la atención de las autoridades municipales y ambientales, como la Cdmb, que asegura estar observando con detenimiento el desarrollo de once de estos proyectos y afirmó a este periódico que Berlín tiene varias zonas de protección en las que no está permitido urbanizar, debido a que se ponen en riesgo los ecosistemas naturales que hacen parte de la Unidad Biogeográfica de Santurbán. Algunos de los urbanizadores consultados por Vanguardia no pudieron dar respuestas satisfactorias sobre la regularidad de sus proyectos y la Alcaldía de Tona aseguró que esta administración no ha otorgado ninguna licencia de parcelación hasta el momento.

Es claro que, además de ser una zona sensible para los santandereanos, el Páramo de Berlín tienen una potencialidad turística y de desarrollo muy alta, por lo que cualquier paso que vaya a darse allí debe tomarse con extrema cautela, respetando estrictamente la normatividad existente en cada momento para que, sin obstaculizar el progreso, se priorice siempre la ecología, el medio ambiente y, más que nada, el agua como fuente imprescindible de vida y también de desarrollo para toda el área metropolitana en esta y las futuras generaciones.