¿Dónde está el rechazo y el control a la contaminación de fuentes hídricas con mercurio?

Desde hace algunas semanas, tanto por parte de nuestros periodistas investigativos, como desde este espacio editorial, hemos llamado la atención sobre los graves hechos que están derivándose de ciertas prácticas de minería ilegal en Soto Norte, cuya consecuencia más preocupante es la contaminación con mercurio de las cuencas de la quebrada La Baja y el río Suratá, que es uno de los afluentes que surte al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, en lo que, según algunas denuncias conocidas por este diario, habría permisividad por parte de autoridades e incluso alcaldes de los municipios afectados.

La situación que está viviéndose en esta zona del departamento reviste máxima gravedad, puesto que las evidencias de contaminación con mercurio nos dan a entender que el problema de la minería ilegal crece en la cara de las autoridades, que no parecen muy interesadas en actuar ni con la rapidez, ni con la contundencia que la situación lo requiere.

También estamos frente a un muy delicado problema de salud pública, pues, aunque el Acueducto ha declarado que por ahora el mercurio no es una amenaza para su operación, son centenares de familias las que usan el agua de las fuentes comprometidas para riego de sembrados e incluso para consumo directo.

No se entiende tampoco cómo, ante la presencia confirmada del mercurio, los grupos ambientalistas, que han sido tan activos y firmes contra la amenaza de la gran minería, enarbolando banderas de la protección del agua, guarden ahora una distancia que resulta inexplicable, pues ya no se trata de una posible consecuencia negativa derivada de la minería ilegal, sino de un proceso en marcha, lento y potencialmente desastroso de envenenamiento fuentes hídricas y, más temprano que tarde, de la población del área. No se entiende que en un caso se muestre tanta determinación y en el otro tanto desinterés. Sobre esto los grupos ambientalistas santandereanos tienen la obligación de responderle a la opinión pública y definir su posición.

Las autoridades marchan a paso muy lento con las medidas que deben tomarse. Según la Veeduría Ciudadanía Activa Santandereana, la Cdmb está en mora de ejercer inspección, control y vigilancia sobre los vertimientos que están haciendo los mineros ilegales en Soto Norte en las cuencas de la quebrada La Baja y el río Suratá, pero los alcaldes, la Gobernación y las fuerzas cívicas deben también actuar con urgencia y decisión para evitar que lo que ahora es un proceso incipiente, termine en un problema sin solución.