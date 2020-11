El área metropolitana no puede ser escondite de peligrosos delincuentes

Indudablemente corresponde felicitar a las autoridades de policía que actuaron en los operativos que terminaron capturando o dando de baja a criminales que se habían radicado en nuestra región, por cuanto esto debilita diferentes bandas o grupos violentos que amenazan a algunas comunidades del departamento, pero cuando se ve cuáles son las identidades y operaciones de los delincuentes, surgen varias preocupaciones y preguntas.

Los últimos tres golpes que ha reportado la policía se relacionan con la captura de un cabecilla, miembro de una estructura financiera del Eln; el arresto de un jefe de sicarios de una banda que opera en Medellín, así como la muerte de uno de los capos más temidos y buscados en Venezuela. En resumen, teníamos entre nosotros, viviendo en nuestras ciudades, todas del área metropolitana de Bucaramanga, camuflados como uno más de los vecinos de comunidades de gente trabajadora, a Jefes de grupos guerrilleros, de sicarios y de bandas delincuenciales transnacionales. La duda inmediata que surge es la de por qué vienen a nuestras ciudades estos capos, y la respuesta de la policía es que esto responde a un modus operandi que consiste en fijar residencia fuera de la zona de operación de estos sujetos, para lo que buscan ciudades intermedias del país, de buen nivel de vida, donde puedan tener sus comodidades y pasar inadvertidos.

Sin embargo, no deja de preocupar que, a pesar de que se entienden estas explicaciones, las divisiones de inteligencia de la policía no puedan identificar a tiempo a estos personajes y proceder con la frecuencia y la contundencia necesaria para que el área metropolitana de Bucaramanga no termine convertida, si aún no lo es, en un paraíso de delincuentes de alto vuelo, con lo que eso significa para la seguridad de las comunidades que inocentemente los tienen como sus iguales.

La seriedad de la situación puede entenderse cuando se sabe que en los operativos contra estos delincuentes ha participado la Policía Antinarcóticos, la Sijín, la Dijín, la Fiscalía, la DEA, y en otros casos incluso ha estado presente el FBI. Lo mínimo que las comunidades residentes en el área metropolitana esperan y sobre lo que estaremos muy atentos todos, es tanto a las acciones de las autoridades, como también a los informes que nos puedan certificar que no seguimos siendo base y residencia de algunos de los delincuentes más peligrosos, ya no solo de Colombia, sino también de otros países.