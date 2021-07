El caos del espacio público de Bucaramanga muestra cómo ha caído nuestra calidad de vida

El del espacio público parece ser otro de los problemas que a velocidad inusitada crece en Bucaramanga y supera la capacidad de los gobiernos locales que, en lo que va de este siglo, no parecen haber tenido la capacidad de enfrentarlo con acierto, sino que, por el contrario, en el caso en que no lo han desatendido del todo, han terminado por agravarlo, bien con políticas anacrónicas que han demostrado históricamente su inutilidad o inconveniencia, o con improvisaciones pretenciosas que terminaron por sumarle elementos perturbadores al entorno, como ocurrió con el resonante fracaso del urbanismo táctico abanderado por la pasada administración.

Normalmente se aducen como factores determinantes del caos en el espacio público, principalmente de las zonas más activas de comercio, como el centro de la ciudad, o Cabecera, el impacto de las ventas ambulantes que crecen vertiginosamente, factor que, como lo hemos subrayado en otras oportunidades, no solo está referido al aprovechamiento ventajoso de la falta de autoridad, sino también a aspectos más de fondo como la pobreza o el desempleo y últimamente la intensa migración, entre otros; pero un análisis más de fondo nos lleva rápidamente a toda clase de atropellos que se dan contra el derecho del peatón de contar con un espacio amplio, seguro y limpio para desplazarse por la ciudad. Pero en esta realidad el factor de comportamiento individual es el que tiene el mayor protagonismo. Se invade el espacio público, porque no hay una convicción de respeto hacia los bienes colectivos. Si no hay autoridad cerca, todo el mundo parquea, invade y abusa del espacio público.

Aquí entran también los comerciantes legales que sacan al andén maniquíes, vitrinas, aparadores, etc; los conductores que parquean los vehículos en cualquier calle y de cualquier manera; los residentes de edificios que abusivamente se toman el andén con macetas, jardineras o simplemente grandes piedras para bloquear a los carros, sin importarles el peligro que significan esos elementos para mucha gente, especialmente las que tienen alguna condición de discapacidad. Esto por citar solo algunos casos en los que la pésima cultura ciudadana y el carácter desconsiderado y agresivo de muchas personas restringen y hacen peligroso el espacio público de la ciudad.

Pero, además de los cientos de casos de particulares que abusan de andenes, parques, etc, el Estado también participa del caos al no corregir a los ciudadanos, al no cuidar los espacios, al no controlar las ventas ambulantes, al no sancionar las construcciones irregulares o autorizarlas indebidamente, al abandonar separadores, parques, puentes peatonales; en fin, son miles los casos de abuso contra el espacio público que hacen que en Bucaramanga la calidad de vida para los ciudadanos sea cada vez menor.