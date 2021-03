El carácter no se demuestra con violencia

No hay mejor proyecto a largo plazo para una comunidad que la educación, entre otras razones porque es la única vía por la que se pueden corregir y reencausar las constantes históricas que la mantienen en el atraso, la intolerancia, la violencia, la indolencia y tantas otras conductas que causan grave daño al tejido social y hacen no solo lento, sino trágico el tránsito de una a otra generación.

Los santandereanos vivimos permanentemente una dicotomía entre lo que identificamos como carácter franco y lo que los demás interpretan como carácter violento. El tronco conceptual del que sale esta partición es el de una muy arraigada manera de ser que nos hace impulsivos, bien sea, en el sentido positivo, para denunciar situaciones lesivas sin ambages, pero con decencia y pertinencia, y aquella otra manera, igualmente enraizada en nosotros, que desconoce toda prudencia y reflexividad, para llevarnos directamente a la bronca, a la riña, hasta llegar incluso a la muerte del contrario.

Y, como veníamos diciendo, es la educación la que puede disolver esa dualidad y llevar hacia un único sendero la conducta apropiada, que es la de la franqueza, la firmeza y, si se quiere, la vehemencia, pero siempre con ponderación y mesura. Un proyecto educativo que inicie en los primeros años de escolaridad y se mantenga por todo el sistema educativo, puede moderar esa agresividad, que incluso es vista erróneamente como virtud en algunos círculos sociales, y dirigirla hacia propósitos constructivos para la sociedad en general.

Acabamos de ver un informe publicado por este diario, que muestra que en el área metropolitana se reportan diariamente por lo menos 250 riñas, lo que desnuda una realidad totalmente desbordada, pues pueden ser muchas más si consideramos las riñas que no se reportan. Vivimos en una comunidad en extremo agresiva, que expresa esa violencia de todas las formas posibles, tanto en la calle, como en la casa, tanto con el desconocido, como con la familia, con las mujeres, los niños, los ancianos, y también con los extranjeros, con los desposeídos, etc. Una sociedad que así como se va a las vías de hecho por una nimiedad, es capaz también de sostener por años una situación violenta en el ámbito familiar, laboral, académico, etc. Tenemos que aprender a reconocernos como realmente somos, entre otras cosas, para asegurarnos de no estar exaltando como virtudes culturales nuestros rasgos más peligrosos y más bien, decidirnos como sociedad a eliminarlos para siempre de nuestra vida y costumbres.