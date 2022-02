El embarazo infantil, una vergüenza suprema en la sociedad colombiana

¿Qué clase de país tenemos? es la pregunta automática cuando se conoce la cifra de espanto que acaba de divulgar el Dane, según la cual, entre enero y octubre del año pasado, diariamente hubo tres partos de niñas entre los 10 y los 14 años. Qué clase de país es este si la infancia, particularmente las niñas, es masivamente atacada y su inocencia es violentada casi con total impunidad, hasta producir un número de 886 partos en 10 meses, que, a pesar de lo escandaloso, solamente denota una pequeña proporción de lo que es un problema endémico en nuestra sociedad.

En un intento algo desesperado que hizo el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, por explicarse un hecho de estas dimensiones, señaló que los confinamientos resultantes de la pandemia de COVID-19 podrían tener una participación en el aumento de este fenómeno de embarazos ya no adolescentes, sino infantiles, y tal cosa puede ser cierta, pero sólo parcialmente, porque lo que verdaderamente subyace en esta cruel estadística, es una condición que es transversal en sociedades como la nuestra, caracterizadamente machista y persistentemente violenta. El desprecio por la infancia y por la mujer son dos factores que en los parámetros mentales de un machista, llevan casi que directamente al abuso sexual y de todo orden contra los menores.

Y si al desenfreno del machismo y todas sus feroces expresiones, sumamos el desinterés, por decir lo mínimo, que ha mostrado históricamente el Estado colombiano frente a la infancia, vamos completando un cuadro macabro que explica la indecible vulnerabilidad en que penosamente se han desenvuelto una tras otra las generaciones de niños y niñas de las clases populares, que son los que, además de carecer de oportunidades para consolidar un proyecto de vida promisorio, están expuestos a toda clase de agresiones físicas, psicológicas, sexuales, que sencillamente les niega toda opción edificante de desarrollo personal.

Un país que prácticamente no se conmueve frente a una cifra de tres partos diarios, en promedio, de niñas entre 10 y 14 años en un período de 10 meses, es un país indolente que nos muestra un tejido social raído, una comunidad que no mira a sus semejantes, ni siquiera a los niños, y vive únicamente tras sus intereses. Mientras los niños no pasen al primer lugar de las prioridades en los programas sociales del Estado, asegurándoles todas las garantías y ofreciéndoles todas las oportunidades, seguiremos teniendo un país con ninguno o con muy poco futuro.