El embarazo infantil y adolescente no debe existir

La cifra habla por sí sola, y describe un problema que sigue creciendo y ha llegado a niveles pasmosos: en Santander ocurren cada año más de 300 nacimientos en los que las madres son niñas entre los 10 y los 14 años, pero, además de esto, y como tendencia obvia del primer registro, las autoridades también señalan un crecimiento en la cifra de madres adolescentes durante el último año. El panorama es el peor posible, tanto si se mira el futuro de estas madres infantiles, como si se examina lo que subsiste tras este indignante fenómeno.

Sin embargo, la cifra, por sí misma estremecedora, no debe estar en el centro del debate, puesto que ella es solo la evidencia final, fría e inexplicada, de lo que debemos hablar en realidad y es de una sociedad profundamente lastimada por cada vez más personas dispuestas a conseguir lo que se les antoja, por el primario y brutal predominio de la fuerza. Debemos emprender los análisis sociológicos, culturales, históricos, etc, para tratar de explicar una endemia como esta de los embarazos infantiles, pero, al mismo tiempo, debemos establecer caminos expeditos para que el Estado pueda prevenir los casos y la justicia pueda castigarlos efectiva y ejemplarmente.

La inequidad y todas las formas de abandono que se dan en las clases más pobres, está recayendo con toda su crueldad contra las niñas que son, sin duda alguna, los seres más vulnerables e ignorados por una Nación que, en buena parte de los casos, no las mira y cuando lo hace, es para agredirlas, abusarlas, explotarlas de todas las formas posibles y en medio de la mayor impunidad imaginable.

Estas niñas de 10 a 14 años que se hacen madres, no forman parte real de un programa oficial que las apoye, las leyes existentes no son eficaces, ni suficientes; los sistemas de salud o educación no las consideran en su compleja y particular circunstancia. El ser madres a tan temprana edad las hizo descender en una escala en la que, por su origen, su raza, su condición económica, su inexperiencia, y otras variables, ya estaban en los lugares más bajos de la estructura social. No podemos ser complacientes con situaciones tan desgarradoras como esta, no podemos ser condescendientes con una sociedad que expresa de esta manera su barbarie y con un Estado que, unas veces por acción y otras por omisión, encubre o permite que una injusticia tan dolorosa exista y se perpetúe.