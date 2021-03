El eterno retorno de la amenaza invernal

Seguimos viviendo con temor cada lluvia que se prolonga o que tiene una fuerza mayor a lo habitual, porque la experiencia nos ha demostrado que nunca estamos debidamente preparados para afrontar este conocido, previsible y recurrente fenómeno natural sin que nos golpee de varias formas. Cierres viales por derrumbes, árboles que se caen peligrosamente en calles y parques de las ciudades, zonas en donde siempre se producen inundaciones por desniveles o alcantarillados colmatados, avalanchas en barrios que se levantaron en zonas de alto riesgo, con el siempre lamentable balance de muertos, heridos y destechados, etc.

Es la liturgia trágica que se sigue rigurosamente cada vez que llegan las lluvias. Solo con las precipitaciones de estos últimos días, se produjeron cierres parciales en las vías a Málaga y Pamplona; en el norte de Bucaramanga se declaró una emergencia por el desbordamiento de una quebrada en el barrio Villa Helena; la autopista a Piedecuesta en La Españolita se inundó de nuevo, al igual que el deprimido del recientemente construido intercambiador de Quebradaseca con carrera 27, como ha venido ocurriendo en otros períodos lluviosos y la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres reportó también daños en al menos 35 viviendas en el área metropolitana.

En pocas palabras, del invierno el problema no es solamente que las lluvias sean muy frecuentes, o muy abundantes, o que vengan acompañadas de fuertes vientos, pues tanto como estas amenazas, estamos en peligro, porque la preparación que tenemos para enfrentar estas condiciones es prácticamente nula: no hay instrucción a las comunidades, no se ha formado una cultura de la prevención en la ciudadanía, no se ha instruido a las personas sobre la mejor respuesta que debe tener frente a cada tipo de amenaza que viven en sus vecindarios, no se han construido las obras imprescindibles para evitar peligros catastróficos como el del desbordamiento de ríos caudalosos cercanos a zonas muy pobladas, o los muros de contención en terrenos deleznables donde se asentaron varias familias, etc.

Así que, frente a la amenaza de las lluvias y la alta vulnerabilidad que experimentamos, no queda sino esperar que las unidades de Gestión del Riesgo, en el área y en todo el departamento, estén listas a atender las alertas tempranas que se produzcan y se puedan contener las amenazas o reducir al mínimo los efectos de cualquier emergencia que la poderosa fuerza del agua pueda producir en las próximas semanas.