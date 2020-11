El jaque mate a las fotomultas por infracciones de tránsito

En lo que los expertos han considerado el jaque mate al sistema de foto detección de infracciones de tránsito o fotomultas, la semana pasada la Corte Constitucional eliminó la norma que establecía que el propietario de un vehículo debía responder solidariamente con el conductor por las multas que se imponen con las cámaras, es decir, que las multas estaban imponiéndose a las placas del vehículo y no a quien lo conducía, una queja que por muchos años se expresó, pero que solo hasta ahora fue escuchada por la alta Corte que puso, por fin, punto final al reclamo.

Efectivamente, como se dijo siempre, penar, sancionar o castigar al dueño de un vehículo por una falta que no ha cometido, con la que no ha tenido relación de modo, tiempo o lugar, porque fue cometida por un tercero que nunca fue identificado por la autoridad de tránsito, es a todas luces arbitrario y, por supuesto, injusto. Se aprovechó siempre un vacío jurídico en las normas que facultaron las fotomultas en Colombia, sobre el que se instaló un muy lucrativo negocio para las empresas que montaron los sistemas de fotodetección de infracciones de tránsito y que, en muchos lugares del país, como Floridablanca, se convirtieron también en un nuevo y poderoso factor de corrupción para las entidades reguladoras del tránsito, cuyos funcionarios participaron fraudulentamente con las empresas de fotomultas o con los mismos sancionados para borrar las sanciones.

La Corte, en realidad, ratificó y puso así términos definitivos a la misma decisión que ya había tomado en febrero de este año, por cuanto, entre otras interesantes argumentaciones, dejó nuevamente en claro que no se puede multar al propietario del vehículo sin tener relación con la infracción y, de paso, no podía seguir permitiéndose que se invirtiera la carga de la prueba al tener este que demostrar que no era quien conducía al momento de ser sancionado el vehículo.

Finalmente, en un aparte de la sentencia que no ha tenido la suficiente difusión recordó la Corte que el recaudo de dineros por multas de tránsito debe destinarse a programas de seguridad vial y en ningún caso terminar usándose simplemente como “un instrumento de mero recaudo de recursos para las entidades estatales”. De todos modos, según la misma Corte, las fotomultas quedan habilitadas para sanciones relacionadas con el Soat y la Revisión Técnico Mecánica.