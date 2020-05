El delicado punto medio en el que se puede balancear la protección a la salud pública mediante el aislamiento preventivo obligatorio y la reactivación gradual de la economía, por medio de la apertura sectorizada es el paso que el Gobierno Duque ha decidido dar. El presidente anunció la prolongación del confinamiento hasta el 25 de mayo, al tiempo que autorizó el regreso a actividades de trabajadores de subsectores como la fabricación de muebles, vehículos, autopartes, maquinaria y equipo; el comercio al por mayor de muebles, prendas de vestir y vehículos; el comercio al por menor de vehículos, papelería, combustibles, productos para mascotas, productos para construcción y servicios de lavandería que puedan funcionar bajo la modalidad de domicilio. Además de esto, se autorizó la salida de menores entre 6 y 17 años, por media hora, tres días a la semana.

Siempre se ha sabido que a estas circunstancias teníamos que llegar y que iba a seguir creciendo la tensión entre la necesidad de mantener a las personas a salvo del virus, pero sin acumular pérdidas económicas catastróficas para el país y, por consiguiente, para las mismas familias que pudieran sufrir después por un desbordado nivel de desempleo y una recuperación demasiado lenta de esas fuentes de ocupación. De todas formas, aunque se sabe que la decisión es necesaria, el temor es que, al igual que ocurrió en otros países en que confiados en el lento avance inicial del contagio fueron levantando barreras y relajando controles, el indeseable desenlace sea un aumento súbito y desmedido de la cantidad de pacientes de COVID-19.

Está claro que ese fue el caso de Italia y España, países en los que no se pensó que el confinamiento fuera, como lo es hasta ahora, el arma más efectiva para eliminar al virus y al no reforzar tal medida, sufrieron decenas de miles de muertes en un lapso demasiado corto para poder reaccionar debidamente. Por otra parte, en el Reino Unido, la equivocación inicial en la definición de la estrategia a seguir hizo que hoy sea una de las naciones más golpeadas por el coronavirus.

Por esta razón es necesario que el levantamiento progresivo del aislamiento preventivo se haga con total responsabilidad y que en los municipios donde no hay casos se blinden las fronteras, de tal manera que no se trasladen casos de otras poblaciones. Saber que Santander, según las cifras oficiales, hoy solo tiene tres casos de coronavirus activos nos hace ser positivos frente a este levantamiento progresivo. De todas formas, hoy más que nunca, son necesarios controles muy estrictos para que no terminemos activando el contagio, por querer activar la economía.