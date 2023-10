Si no el mayor, uno de los tres principales problemas que debe enfrentar quien sea elegido como nuevo alcalde de Bucaramanga, es el del transporte, pues, no solamente es una actividad y un servicio público totalmente caótico y arruinado, sino que es precisamente esa circunstancia la que primero dio origen, luego dio impulso y ahora ha terminado por consolidar la actividad ilegal de movilizar en cuanto vehículo existe y en las condiciones que sea, a una ciudadanía que termina forzada a usar estos sistemas inseguros y peligrosos.

La irreversible carrera de Metrolínea hacia su propia desaparición tiene sumidos en la anarquía a los municipios del área metropolitana que hoy no tienen sino una parte de la responsabilidad en la toma de decisiones del Sistema Integrado de Transporte Masivo y, al mismo tiempo, prácticamente no tiene ya ni autoridad, ni injerencia en las decisiones sobre la materia en sus propias municipalidades. Estos son vacíos que se fueron creando como resultado de la inoperancia del sistema, puesto que ahora, no hay una empresa sobre la que se pueda decidir y el mercado es mayoritariamente ilegal.

Por eso, aunque puede ser muy meritorio el esfuerzo que hace la Dirección de Tránsito de Bucaramanga con sus operativos contra la piratería del transporte, su labor no va a modificar ni siquiera en una pequeña parte el problema, primero porque perseguir moto a moto y carro a carro a los piratas, es un empeño costoso, riesgoso y, a la larga, inútil; y segundo, porque ese servicio ilegal se presta no tanto por un asunto de autoridad simplemente, sino por una causa mucho más de estructural y de fondo, como lo es la ínfima oferta oficial de transporte público.

Así las cosas, lo que es prácticamente imprescindible es que el futuro alcalde de Bucaramanga, y los de los demás municipios del área, por supuesto, se enfoquen en diseñar, a la mayor brevedad posible, un sistema de transporte que, además de ser eficiente, rentable, suficiente, seguro y económico, pueda ponerse en operación en el corto plazo, pues solo con un cubrimiento a todos los barrios del área metropolitana, con una tarifa competitiva y un servicio de alta calidad, se puede derrotar un problema que, como el de la piratería, ya tiene 14 años de existencia, mueve miles de millones al año y cuenta con cientos de miles de vehículos para mantenerse, si la respuesta oficial sigue siendo lenta, mediocre y onerosa.