El país tiene hoy un nuevo Congreso y la Registraduría el reto de corregir sus fallas

Se cumplió una nueva jornada democrática que definió la nueva composición del Congreso de la República, que ejercerá funciones entre agosto de este año y el mismo mes de 2026; pero, además de dar conformación a un nuevo legislativo, se decantaron tres candidaturas presidenciales, resultado de sendos procesos de consultas internas, que a pesar de haber vivido la mayor parte del tiempo agrias confrontaciones, anoche mostraron la unidad que establecen estos pactos, pues en los discursos de los tres ganadores estuvieron presentes los derrotados para ratificar su compromiso de trabajar junto al ungido.

A pesar de que en las urnas la jornada transcurrió en calma, salvo algunas denuncias puntuales de electores que fueron testigos de irregularidades, el día se empañó por dos actos terroristas que dejaron dos militares muertos y dos heridos, en Caquetá y Meta, en hechos que, según el mismo Ejército no estaban directamente relacionados con las elecciones, pero que pusieron una nota luctuosa al día que debía ser solo de celebración de la democracia.

Aparte de esto, y a pesar de las alertas sobre la transparencia en el sufragio que se oyeron en días anteriores, los resultados fueron entregados y los candidatos y partidos en su inmensa mayoría se declararon satisfechos sobre los mismos.

Sin embargo, fue lamentable en algunos aspectos el desempeño de la Registraduría Nacional, no solo comparativamente con lo que había ocurrido en los exitosos certámenes de elecciones anteriores, sino respecto de lo que debe ser la organización de un preconteo y la comunicación de los resultados de este ejercicio: la página de la entidad que presta un decisivo servicio tanto a los ciudadanos como a los funcionarios y supernumerarios para orientar a los electores en los puestos de votación, no funcionó en ningún momento y los resultados, si bien no fueron objetados, se entregaron con lentitud.

Es de esperar que para las fechas en que se elegirá al Presidente de la República, en mayo y junio próximos, de llegarse a las dos vueltas constitucionalmente establecidas, se corrijan todos los fallos mencionados y los que se denunciaron por decenas en el exterior.

Finalmente, Colombia tiene hoy un nuevo Congreso elegido y comienza en firme una campaña presidencial que ojalá no se deje contaminar de demagogía, ramplonería y calumnias, sino de respeto, ideas y programas, para bien de la democracia y del futuro del país.