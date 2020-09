El país y la Comisión de la Verdad

Con frecuencia los medios de comunicación divulgan noticias sobre la Comisión de la Verdad. Se difunden comentarios y críticas sobre tal organismo pero, a la vez, si sobre alguna entidad creada en los últimos años la opinión pública poco sabe cuál es su razón de ser, finalidad, objeto y sus funciones es sobre esta Comisión. Gran porcentaje de colombianos cree, equivocadamente, que es un organismo de investigaciones judiciales, cuando esta entidad no tiene tal función, ni su fin es establecer responsabilidad penal individual alguna.

Una Comisión de la Verdad tiene como razón de ser el establecer el contenido social e histórico de un conflicto interno, de los abusos de poder que se padecieron, de la violencia, del uso brutal de la fuerza, de las violaciones de los derechos humanos, de los patrones de victimización que hay detrás de todo ello, para ayudar a establecer las responsabilidades morales y políticas y restaurar los cimientos y valores de la sociedad.

Una Comisión de la Verdad busca una ruptura con un pasado violento, establecer el contexto social e histórico de los patrones de la violencia y del proceder autoritario de los actores del conflicto interno, para comenzar un proceso social cuyo anhelo es llegar a elaborar un relato compartido de lo sucedido, que sanee y restaure los cimientos de la nacionalidad.

La Comisión de la Verdad no puede compulsar copias ante la JEP ni ante ninguna otra autoridad judicial por hallazgos que lleve a cabo, no puede estigmatizar a las cabezas del conflicto interno armado, ni ofender la dignidad de dirigentes y protagonistas de alguno de los bandos.

En el planeta surgieron las Comisiones de la Verdad hace ya casi medio siglo; las ha habido en varias partes del mundo y han sido un paso adelante en la búsqueda de la reconciliación en países que han sufrido agudos problemas internos, como Suráfrica y Argentina. Lo que ellas buscan es que no se repitan casos como el de España, donde hace 80 años se vivió una horrenda guerra civil y aún no se han sanado las heridas abiertas s, pese a que quienes discuten ya no son los que confrontaron sino sus nietos y bisnietos.

¿Tendremos que vivir un calvario semejante nosotros por no tener la inteligencia de saber oír al contrario?