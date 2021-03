El Plan Nacional de Vacunación mostró el rezago de nuestra clase dirigente

La verdadera capacidad de los gobiernos se mide en los momentos de crisis y si es por lo que hasta ahora ha ocurrido en relación con el Plan Nacional de Vacunación, Santander ha dado las peores señales, en liderazgo, en gestión, en organización interna, lo cual se demuestra por el rezagado puesto que ocupa entre todos los departamentos colombianos que acaban de ser medidos sobre su eficiencia en la ejecución del Plan.

Santander ocupa uno de los últimos lugares en el país al comparar las dosis que ha recibido frente a las que ha aplicado. Por debajo de nuestro departamento solamente estaban, en el momento de hacer la medición, San Andrés, Cesar, Norte de Santander, el Distrito de Cartagena y Putumayo. Es decir, estamos en el revés de la lista pues estamos a cinco posiciones del último lugar, cuando por número de habitantes, tamaño de la economía e importancia en general, somos la quinta región del país. En el peor momento que vivimos en décadas por causa de la pandemia, queda al descubierto la poca capacidad de gestión y la débil posición de nuestros dirigentes frente al gobierno central porque lo que se ve es que no se ha hecho valer, como es debido, la importancia de Santander en el concierto nacional.

No podemos resignarnos con recibir únicamente el número de vacunas que se han despachado, ni con la lentitud que esto ha ocurrido. Deberían estar nuestros gobernantes, nuestros congresistas y todos los santandereanos con representatividad en Colombia, asegurando un frente común, no para arrebatar derechos ajenos o exigir privilegios, sino para que se cumpla lo que nos corresponde y en el tiempo que es debido. Pero, además, tenemos que rechazar con claridad y contundencia la manera errática como ha operado dentro del Departamento el Plan de Vacunación, pues son sus fallas las que no han permitido que, así sea en la pequeña proporción en que han llegado las vacunas, se haya hecho un avance significativo.

Se sabe de sobra que la velocidad en la vacunación tiene una importancia crítica pues de allí puede depender el mayor o menor éxito en lograr la inmunización general, pero en ese campo vamos mal. Estamos a tiempo de que nuestros dirigentes reaccionen y rectifiquen el camino a partir de ahora y que demuestren que son las personas idóneas para sacar adelante a los santandereanos de esta grave y prolongada crisis sanitaria y social.