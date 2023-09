El punto ciego de la movilidad

La deuda más grande que tienen las alcaldías del área metropolitana con sus respectivas ciudades, es la del caos de movilidad existente, una situación que, obviamente, no tiene solución a la vista, por lo que, de nuevo, será una de las peores herencias que dejarán para las nuevas administraciones municipales, de las que tampoco se podrá esperar mucho, si no hacen desde los primeros meses del año entrante, un esfuerzo conjunto, coordinado, técnico, entre los cuatro nuevos alcaldes, más la entidad Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, que debe responder también por este crítico problema.

Pero, las esperanzas son pocas. La unidad de propósito, planeación y acción de los alcaldes de los municipios conurbados no ha sido posible hasta ahora y cualquier propuesta en ese sentido se toma como una amenaza a la autonomía de los mandatarios, de manera que todo vuelve muy rápido al estado de desgobierno en que se ve la movilidad metropolitana. Lo más seguro es que en los años venideros, las vías seguirán acumulando deterioro, las obras de infraestructura necesarias para descongestionar el tráfico seguirán acumulando atraso, los accidentes en las calles y autopistas seguirán aumentando en las estadísticas oficiales y las decenas de heridos y muertos seguirán enlutando a las familias de las víctimas fatales de todo este desorden.

Entre tanto, la oferta de transporte público masivo, que debía ser una de las estrategias centrales como solución del gran problema de la movilidad en el área metropolitana, prácticamente ha desaparecido y los cientos de miles de usuarios que debía tener, hoy están en un improvisado sistema de buses tradicionales, más los carros y motocicletas que ofrecen ilegalmente un servicio que debía ser monopolio del Estado. Por esto, las calles son cada día más peligrosas, lentas y contaminadas, y, además, la autoridad de tránsito ha sido ampliamente superada por la piratería y la irresponsabilidad de toda clase de conductores.

Mientras los gobernantes no se desprendan de sus vanidades y sus prejuicios de una supuesta pérdida de autonomía y no entiendan que solo mediante la planeación unificada de obras, el establecimiento conjunto de estrategias, presupuestos, objetivos, en materia de movilidad de todos sus municipios, en una autoridad metropolitana con verdadera capacidad para ejercer en el campo del tránsito y la movilidad en general, no solo no avanzaremos en la solución de este mega problema, sino que estaremos cada vez más lejos de la posibilidad de lograrlo algún día.