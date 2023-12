El tono altisonante del empalme

El estado de la política local, en Bucaramanga, no puede ser peor. El alcalde saliente, Juan Carlos Cárdenas y el entrante, Jaime Andrés Beltrán, se han enredado en una disputa verbal que ha derivado en denuncios penales y en señalamientos de índole personal que nada tienen que ver con lo que son y representan, como mandatarios de los bumangueses, repetimos, uno electo y el otro en ejercicio. Tramitar de esta forma las diferencias entre uno y otro, desdice mucho del concepto que ambos tienen de lo que es la dignidad del cargo de alcalde de Bucaramanga y del respeto que los ciudadanos merecen.

Tiene todo el derecho el alcalde electo de hacer, como parte de su trabajo de empalme, las investigaciones que considere necesario para saber, con anticipación a la posesión de su cargo, en qué condiciones se encuentran las distintas dependencias de la alcaldía y, ante cualquier observación de carácter legal, tiene también, como todo ciudadano, el derecho y el deber de denunciarlo ante los organismos de control, pero esto no justifica que haga aseveraciones que estaban bien en su rol de concejal de la oposición, pero que ahora, como alcalde electo, tienen un peso y un efecto muy diferente.

Frases como “no voy a responder por la inoperancia de Cárdenas, no voy a responder por los dos años en los que se dedicaron a negociar la ciudad con gente que vino de fuera a robársela”, no son las que corresponden a una persona que está a pocos días de posesionarse como alcalde de Bucaramanga, que es de quien se puede esperar firmeza, sí, pero también prudencia, pertinencia, ponderación. Tiene todo el derecho Jaime Andrés Beltrán de fijar con claridad los límites entre la administración Cárdenas y la suya, pero eso no es necesario ni conveniente hacerlo con afirmaciones beligerantes y señalamientos prejuiciosos.

De la misma manera, no es del todo claro que el alcalde Cárdenas, en lugar de exigir respeto en los cauces por los que discurre la política, responda con denuncias de injuria y calumnia a señalamientos que, si son injustos, merecen una sustentada declaración en tal sentido, en tanto el recurso judicial al que apeló, en lugar de echar luz sobre sus actuaciones, parece un movimiento distractor sobre las denuncias que se hicieron a su gestión. Los bumangueses han sufrido en los últimos años la violencia desde varias fuentes, y lo último que esperan es que la misma conducta agresiva se repita en quienes los gobiernan.