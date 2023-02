El tormento vial de la vía Piedecuesta - Curos

No es que los temas en las agendas noticiosa y de opinión sean recurrentes, es que ciertos problemas, muchos más de los que quisiéramos, son permanentes, no se abordan con seriedad y las soluciones no pasan de propuestas demagógicas, en la mayoría de los casos; además, cuando las decisiones finalmente llegan, las acciones caen en el mismo marasmo y los trabajos casi siempre se desarrollan en tiempos insólitos que sólo se pueden explicar por la incompetencia o la corrupción, antes que por los comprensibles imprevistos que afrontan las obras civiles.

Es lo que, a pesar de las miles de quejas ciudadanas, sigue ocurriendo con la vía Piedecuesta - Curos y su variante hacia la Mesa de Los Santos, donde el trazado absurdo de las calzadas, la evidente falta de planeación, la descoordinación entre los municipios, el departamento y la Nación, además de la desidia de las autoridades y el incumplimiento de las normas de varios dueños de predios que tocan la vía, entre otros factores, han convertido este largo tramo en un interminable tormento para los conductores de todo tipo de vehículos, livianos y pesados, que son usuarios permanentes o frecuentes de la vía.

Las múltiples reducciones de carriles, los cruces imprudentes para ingresar a conjuntos o negocios, la carencia de señalización, de rutas alternativas, de personal para regular el paso vehicular, etc, son razones de más para señalar esta ruta como poco recomendable, aunque es inevitable para quienes viajan a Bogotá o a otras zonas del sur del área metropolitana. Con una alta inversión y un tiempo largo de construcción, recientemente se dio al servicio el intercambiador de Guatiguará, sin que se haya sentido prácticamente ningún alivio, pues solo sirvió para trasladar unos cuantos metros el comienzo de la fila de vehículos.

Soluciones se han planteado muchas, entre ellas el intercambiador en el sitio conocido como el Bwey, la ampliación de los tramos donde los carriles se reducen, y hasta el Anillo Vial Externo Metropolitano, una obra más que necesaria que resolvería en gran medida todos estos problemas, pero, como se dijo arriba, todo lo que puede trazarse en las mesas de los ingenieros y arquitectos, se queda detenido, enmarañado o traspapelado en los escritorios de la burocracia o en las cuentas oscuras de la corrupción. No podemos pensar en desarrollo, equidad, progreso, si no actuamos con transparencia, capacidad, unidad metropolitana y cumplimiento con comunidades que expresan desespero por una clase dirigente inferior a sus responsabilidades.