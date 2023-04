El ‘víacrucis’ del Atlético Bucaramanga

Luego de un comienzo brillante y un paso fugaz por el liderato del campeonato en este semestre, que alcanzó a ilusionar a muchos aficionados al Atlético Bucaramanga porque se le veía jugando buen fútbol, el equipo comenzó a caer fecha tras fecha en la tabla de posiciones hasta encontrarse hoy a cuatro equipos y cuatro puntos del último lugar, con solo dos partidos ganados de once, con una dirección técnica nuevamente relevada y una dirigencia que, sin duda, es la mayor responsable del desastre deportivo que hasta ahora ha sido la presentación de los leopardos en la Liga 2023 I.

Es una lástima que nuevamente en este torneo el equipo que representa a los santandereanos desde hace 74 en el deporte que más interés y pasiones despierta, camine bajo nubes negras y fuertes tormentas. Los expertos señalan que el equipo juega mucho mejor de lo que indican los resultados que obtiene, pero al final de cuentas, los puntos se ganan con goles y el Bucaramanga anota menos que sus rivales. Actualmente el equipo no convence y, aunque en el fútbol todo puede esperarse, ya prácticamente nadie cree que sea alcanzable la clasificación entre los ocho finalistas.

Hoy comienza un nuevo técnico con un desafío muy difícil de superar y que, muy probablemente, si fracasa, será despedido como ocurrió con Raúl Armando. En esto de los técnicos es en donde más se nota la incompetencia y la improvisación de las directivas del Atlético Bucaramanga, un equipo que en los últimos siete años ha promediado cuatro meses por cada entrenador. Si esto no es una demostración de la manera tan irresponsable como se ha conducido al equipo, no se sabe qué más lo puede ser. Si no hay continuidad en el grupo de jugadores, en el cuerpo técnico y esto acompañado con un buen trabajo de divisiones menores, no solo no hay mucho qué esperar hoy, sino en el mediano y largo plazo también.

Es una lástima que año tras año y torneo tras torneo, los santandereanos, con muy pocas excepciones en tres cuartos de siglo, tengamos que oír de los fracasos, las derrotas e incluso los descensos del Atlético Bucaramanga. Lo que debería ser un motivo de orgullo, de unidad deportiva y cultural, de generación de oportunidades para la economía local, entre otras cosas, ha sido hasta ahora un recorrido frustrante para una afición que, sin duda, ha sido muy superior a los dirigentes que históricamente han manejado el equipo.